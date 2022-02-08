Group anti lớn nhất của Thủy Tiên chính thức bị 'xóa sổ' nhưng CĐM vẫn không có ý nhún nhường, thái độ vô cùng gay gắt mặc Bộ Công an 'minh oan'?

Hậu trường 08/02/2022 14:53

Dù đã có kết luận điều tra nhưng nhiều người vẫn dành thành sự công kích cho Thủy Tiên. Thậm chí mới đây khi group anti của nữ ca sĩ chính thức bị xóa sổ thì phản ứng của cư dân mạng cũng vô cùng gay gắt.

Chiều 23/1, theo nguồn tin trên Vnexpress, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ (Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành...) vì các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. 

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Gần 1 năm qua, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục vướng phải nhiều ồn ào, thị phi - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Theo đó, mọi cáo buộc ăn chặn từ thiện trước đó liên quan đến vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên là không có căn cứ. Ngay lập tức cư dân mạng đã bày tỏ rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. 

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Những nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện mùa lũ 2020 - Ảnh: Internet

Dù đã có kết luận điều tra nhưng nhiều người vẫn dành thành sự công kích cho Thủy Tiên. Thậm chí mới đây khi group anti của nữ ca sĩ chính thức bị xóa sổ thì phản ứng của cư dân mạng cũng vô cùng gay gắt.

Cụ thể, vào tối 7/2, cư dân mạng xôn xao vì thông tin nhóm kín antifan của ca sĩ Thủy Tiên có đến hàng trăm ngàn thành viên trên facebook đã chính thức bị xóa sổ mà không hiểu lý do.

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Thông tin được CĐM chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, vào năm 2020, sau khi kêu gọi số tiền cứu trợ miền trung lên tới 178 tỷ đồng và đích thân vào vùng lũ để phân phối số tiền và phần quà tới người dân vùng lũ, Thủy Tiên - Công Vinh đã gặp hàng loạt ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Cũng chính vì sự việc này mà trên Facebook đã xuất hiện nhóm anti nữ ca sĩ với tên gọi "Anti Lũ Hậu" thu hút đến hơn 200.000 lượng thành viên tham gia.

Hiện nhóm antifan này đã không còn được tìm thấy trên facebook. Ngay lập tức sự việc này đã trở thành chủ đề bàn tán của CĐM và nhận được hàng ngàn lượt tương tác khi được chia sẻ trong các hội nhóm.

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Bình luận gay gắt của netizen - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý hơn cả là nhiều netizen đã nhanh chóng lập group anti mới à đính kèm đường link tham gia ở các phần bình luận. Thậm chí không ít ý kiến cho rằng việc group anti sập không có nghĩa rằng Thủy Tiên sẽ không còn ngừng bị công kích, mà đôi khi sẽ khiến anti của nữ ca sĩ lập thêm nhiều nhóm kín khác để chỉ trích mỉa mai bà xã Công Vinh.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Anti Thủy Tiên Thủy Tiên - Công Vinh

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