Thủy Tiên mặc kệ thi phi, tái xuất MXH bằng loạt ảnh khoe vai trần nhân ngày 'đặc biệt', thái độ lần này của CĐM thế nào?

Hậu trường 22/02/2022 20:18

Mới đây, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh gây chú ý nhân 'dịp đặc biệt'.

Cách đây ít giờ, trên fanpage của nữ ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái đánh dấu ngày đặc biệt.

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Bài đăng mới nhất của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đăng loạt ảnh mặc váy trắng, khoe vai trần vô cùng quyến rũ, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Hello 12h 22 phút, 22/2/2022".

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Theo đó, có lẽ bà mẹ 1 con đình đám của showbiz Việt cũng tranh thủ "đu trend" kỷ niệm ngày đặc biệt bằng bộ ảnh "hết nước chấm" khiến fan hâm mộ hết lời khen ngợi.

Bên dưới bài đăng, không ít netizen đã để lại bình luận chúc vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên và khen ngợi nhan sắc ngày một thăng hạng của bà xã chân sút xứ Nghệ.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, chiều 23/1, theo nguồn tin trên Vnexpress, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ (Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành...) vì các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. 

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Theo đó, mọi cáo buộc ăn chặn từ thiện trước đó liên quan đến vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên là không có căn cứ. 

Thị phi chưa thôi bủa vây, Thủy Tiên tiếp tục bị mỉa mai vì những phát ngôn 'tâng bốc' chồng từ 'ngày xửa ngày xưa'

Thị phi chưa thôi bủa vây, Thủy Tiên tiếp tục bị mỉa mai vì những phát ngôn 'tâng bốc' chồng từ 'ngày xửa ngày xưa'

Dù đã được Bộ Công an minh oan ồn ào từ thiện, nhưng những thị phi liên quan đến cặp vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên gần như vẫn chưa khép lại khi bà xã chân sút xứ Nghệ vẫn liên tục bị antifan réo gọi bởi những phát ngôn từ "ngày xửa ngày xưa".

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