Vợ báo tin có thai, một nam danh hài đình đám làm bố lần 3 ở tuổi 49

Hậu trường 06/03/2022 15:08

Mới đây, vợ của một nam danh hài đình đám đã thông báo mang thai lần 3 và nhận về nhiều sự chúc mừng từ bạn bè, fan hâm mộ.

Sáng ngày 6/3, bà xã của NSND Tự Long đã bất ngờ thông báo tin vui trên trang Facebook cá nhân: "Ngày đẹp trời đi gặp em trai 1 tí. Có mẹ là có tất cả, không có mẹ bên cạnh thiệt thòi đủ thứ, thương các chị. Đợi mẹ về nhé".

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Bài viết của vợ nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, khán giả đã gửi lời chúc mừng tới gia đình của nghệ sĩ Tự Long. Được biết, đây sẽ là nhóc tỳ thứ 3 trong gia đình nam danh hài đình đám.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Lao Động, Tự Long (SN 1973) kết hôn cùng vợ là Minh Nguyệt – giảng viên của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. NSND Tự Long cho biết vợ yêu nghệ thuật và luôn chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống. Ngoài ra, tổ ấm nhỏ của anh đã có 2 công chúa được đặt tên ở nhà là Táo lớn và Táo nhỏ.

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Gia đình viên mãn của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bà xã của Tự Long chia sẻ rằng ngoài thời gian dành cho công việc, nam nghệ sĩ đều có mặt ở nhà để giúp đỡ vợ con từ việc đi chợ nấu cơm, bế con, ru con ngủ, dạy con học...

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng rất thường hay cập nhật hình ảnh gia đình hành phúc, viên mãn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

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