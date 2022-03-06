Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng già bệnh tật, MC Quyền Linh có hành động đầy ý nghĩa

Hậu trường 06/03/2022 14:41

Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng già, mang nhiều bệnh tật nhưng phải bán vé số hằng ngày để mưu sinh, MC Quyền Linh đã có hành động đầy ý nghĩa.

Mới đây, tại chương trình Tình trăm năm, đôi vợ chồng chú Văn Thuận và cô Nguyễn Rỡ đã có những chia sẻ về cuộc sống khó khăn khiến nhiều người rơi nước mắt. Theo đó, vợ chồng cô chú bén duyên và có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào không kém gì ai. Thế nhưng, suốt 40 năm, cuộc sống mãi không thoát ra được nghèo đói, bệnh tật.

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Vợ chồng chú Văn Thuận và cô Nguyễn Rỡ - Ảnh: Chụp màn hình

"Sau khi kết hôn, chúng tôi làm ruộng một thời gian thì chuyển qua đi ghe buôn bán trái cây. Nhưng đi ghe mà chồng không biết lái, vợ không biết chống chèo nên té sông liên tục, lại còn bị cọc sắt đâm thủng thuyền. Sau một thời gian, chúng tôi vào Sài Gòn đầu tư sạp bán trái cây. Nhưng chưa được bao lâu thì chợ giải tỏa, chúng tôi phải đi bán vé số.  

Tính đến nay, vợ tôi đã bị tai biến 18 năm. Tôi phải để vợ ở nhà rồi mình lao ra đường bán vé số. Nhiều hôm vợ tôi tủi thân bật khóc, khiến tôi cũng phải ở nhà chăm bà ấy.  

Từ bán nguyên ngày, tôi phải giảm xuống bán nửa ngày, mất khách rồi nghỉ luôn. May quá, một thời gian sau vợ tôi khỏe hơn, nên tôi đẩy bà ấy đi cùng bán vé số cho khuây khỏa tinh thần" - chú Văn Thuận nghẹn ngào chia sẻ.

Theo cô Rỡ, vợ chồng cô chú có với nhau được một người con gái, năm nay đã ba mươi mấy tuổi nhưng lưỡng lự chưa lấy chồng vì sợ bỏ ba mẹ già bệnh không ai lo.

"Năm đó, gia đình xảy ra nhiều biến cố, cứ 3 tháng 1 đám tang. Năm rồi dịch cũng thê thảm luôn, cả nhà bị F0 hết, mẹ ruột tôi bị tai biến rồi mất do không có thuốc. Xác mẹ nằm đó mà gia đình không có một cắc phải nhờ ủy ban gọi mấy người từ thiện giúp. Tiền hòm 18 triệu mà gia đình còn đúng 100 ngàn đồng, người ta tới liệm mình móc đưa luôn mà họ thương không lấy. Tôi như muốn buông bỏ tất cả nhưng nhờ chồng với con luôn ở bên động viên tôi gắng gượng lên, chứ không tôi buông luôn" - cô Rỡ kể thêm về bi kịch gia đình.

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Hai MC Ngọc Lan và Quyền Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù nghèo khó, bệnh tật, thu nhập chỉ có từ công việc bán vé số qua ngày, nhưng vợ chồng tôi vẫn hy sinh cho nhau. Cô Rỡ tiết lộ từng muốn  ông đi tìm vợ mới, có cuộc sống đỡ khổ hơn nhưng  ông chối từ.

Được biết, một ngày chú Văn Thuận lấy 150 tờ vé số để đi bán, ngày ghi hình "Tình trăm năm", trong túi vẫn còn vé số. Xúc động trước hoàn cảnh cũng như tình cảm của hai khách mới, MC Quyền Linh đã xin phép mua hết 150 tờ vé số đó và tặng lại cho hai vợ chồng.

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Quyền Linh mua lại vé số của đôi vợ chồng già - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi xin phép mua hết 150 tờ này và gửi tặng lại cho cô chú để dò xem có may mắn trúng được số nào không, hoặc đem đi bán tiếp cũng được.

Nãy giờ tôi muốn khóc lắm nhưng cố kìm lại, không dám khóc vì cô chú không khóc. Tôi nể phục cô chú, khổ cả một đời nhưng vẫn sống hạnh phúc bên nhau không rời" - Quyền Linh cho biết.

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng không giấu nổi xúc động và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng cô chú. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành nhiều lời khen ngợi, cảm ơn cho hành động nhỏ nhưng ý nghĩa của Quyền Linh.

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