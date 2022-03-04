Ngọc Sơn thông báo tin mới về Hồ Văn Cường, xuất hiện nổi bất giữa 'rừng' nghệ sĩ lừng danh

Trên trang cá nhân, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ thông tin mới nhất về Hồ Văn Cường và nhận được nhiều ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, danh ca Ngọc Sơn đã đăng tải thông báo về việc bản thân và Hồ Văn Cường sẽ có mặt trong 1 đêm diễn quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Được biết, cả hai sẽ tham gia loạt đêm diễn cùng các nghệ sĩ lớn như: Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Danh Ca Châu Thanh, Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái,...

Hồ Văn Cường xuất hiện tại vị trí 'đắc địa' tại poster - Ảnh: FBNV

Trong tấm poster mà Ngọc Sơn chia sẻ, nam danh ca được in ảnh lớn đặc chính giữa, sát với hình của ca sĩ Mỹ Tâm. Ngay bên dưới, ảnh Hồ Văn Cường cũng được đặc ở vị trí trung tâm cạnh bên các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Tự Long, Xuân Bắc,...

Bài viết ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý của fan hâm mộ. Bên dưới bài viết, netizen đã gửi nhiều lời chúc mừng đến hai thầy trò cũng như bày tỏ sự mong chờ cho sự xuất hiện sắp tới của cả hai.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, Hồ Văn Cường đã vướng phải không ít ồn ào liên quan đến vấn đề tiền bạc với phía mẹ nuôi Phi Nhung. Sau bao thị phi, Phi Nhung qua đời và Hồ Văn Cường quyết định rời "nhà chung" và lui về "ở ẩn". Thời gian ấy, nhiều netizen thậm chí lo lắng rằng Hồ Văn Cường sẽ không còn cơ hội để quay trở lại showbiz.

Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn và Bầu Thụy giúp đỡ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó, Hồ Văn Cường đã có cơ hội tái xuất trên sân khấu nhờ vào sự giúp đỡ của Bầu Thụy và sự kèm cặp của Ngọc Sơn. Dưới sự nâng đỡ của "ông hoàng nhạc sến", các fan hâm mộ của Hồ Văn Cường hy vọng nam ca sĩ có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Anh rể Đặng Thu Thảo: Tài sản 500 tỷ, chơi với Cường Đô la, Minh Nhựa vẫn yêu gái 1 lần đò "Ngày trước, anh ấy cũng quen nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz nhưng giờ qua cái tuổi vui chơi rồi, chỉ tập trung cho gia đình, vợ con", chị ruột Đặng Thu Thảo nói.

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