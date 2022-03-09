Vừa nhận làm con nuôi, Phương Thanh đã đăng đàn "mắng" K-ICM vì trò đùa khó đỡ

Hậu trường 09/03/2022 11:33

Phương Thanh và con nuôi K-ICM đã có màn tương tác khiến nhiều người "hoang mang" về độ thân thiết thực sự của cặp mẹ - con này.

Vừa qua, Phương Thanh đã có màn hợp tác với nam ca sĩ - nhạc sĩ trẻ K-ICM trong một sản phẩm âm nhạc. Sau quá trình làm việc hợp tác chung, nữ ca sĩ gây xôn xao khi quyết định nhận K-ICM làm con nuôi. Dù chưa được bao lâu nhưng cặp mẹ con mới của showbiz Việt đã vô cùng thân thiết và có những màn tương tác đáng yêu trên mạng xã hội.

Mới đây, Phương Thanh khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang khi đăng tải một đoạn clip liên quan K-ICM với caption: "Có thằng con m** d** quá". Trong đoạn clip, K-ICM đã sử dụng hiệu ứng trên Tik Tok để quay clip cho Phương Thanh khiến nữ ca sĩ trông vô cùng hài hước.

Vừa nhận làm con nuôi, Phương Thanh đã đăng đàn 'mắng' K-ICM vì trò đùa khó đỡ - Ảnh 1
 Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, Phương Thanh chỉ đang "mắng yêu" con trai nuôi vì trò đùa khó đỡ, tuy nhiên, qua đó có thể thấy được sự thân thiết của nữ ca sĩ cùng con trai nuôi dù mới gặp gỡ và đồng hành chưa lâu. 

Trước khi trở thành 2 mẹ con thân thiết, K-ICM từng rất nhút nhát trong lần đầu gặp mặt Phương Thanh. Mặc dù là một producer có tiếng tăm, nhưng K-ICM khá lúng túng khi làm việc với nữ ca sĩ gạo cội. Để thân thiết hơn với nam nhạc sĩ, Phương Thanh liền lên tiếng: "Kêu tui là má luôn đi, má Chanh. Nay có con nữa rồi. Má lo hết phần gốc, chuyên môn con lo".

Vừa nhận làm con nuôi, Phương Thanh đã đăng đàn 'mắng' K-ICM vì trò đùa khó đỡ - Ảnh 2

Vốn là 2 cái tên không mấy liên quan từ trước đến nay thế nên sự hợp tác và thân thiết giữa Phương Thanh và K-ICM khiến nhiều người hâm mộ cùng thích thú. Dự án âm nhạc của cả hai đã mang đến trải nghiệm độc đáo cho người nghe và thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.

 

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Từ khóa:   Phương Thanh Phương Thanh con nuôi K-ICM

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