Quang Lê: 'Tôi mong ước vợ tương lai là người Mexico'

Ca sĩ Quang Lê cho biết bản thân anh rất muốn trong tương lai sẽ có vợ là người Mexico bởi vì phụ nữ Mexico rất tuyệt vời, vừa chung thủy lại giỏi nấu ăn.

Trong một vlog gần đây trên kênh YouTube của Quang Lê, nam ca sĩ và anh trai ruột du lịch cùng nhau tại khu Little Havana (trong video được Quang Lê gọi là khu "Cuba nhỏ"). Được biết, đây là khu dân cư tại Mỹ có rất đông người Cuba sinh sống và họ rất mến khách, đặc biệt là người Việt Nam. Quang Lê cùng anh trai mình đi du lịch tại khu 'Cuba nhỏ' - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi làm thủ tục thuê khách sạn xong, Quang Lê cùng với anh trai mình đạp xe đi dạo thì thấy một hàng bán dừa nên ghé đến ủng hộ. Khi tính tiền, nam ca sĩ được phen "hú vía" khi biết được một quả dừa ở đây được bán với giá 7 USD (khoảng 150.000 đồng).

"Tôi sốc quá, trái dừa này tôi mua những 150 ngàn, tức 7 đô la. Với số tiền này về Việt Nam, tôi phải mua được ít nhất 7 trái dừa. Tôi nói thật, dừa này uống quá dở, thua xa dừa Bến Tre. Nước dừa này quá nhạt, như nước lã. Có khi nào người ta bơm nước lọc vào dừa không nhỉ?" - Quang Lê cảm thán. Quang Lê khá sốc với giá của một quả dừa tại đây - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, hai anh em Quang Lê lại tiếp tục đi đến một cửa hàng thời trang để mua quần áo vì anh không đem theo hành lý khi đến đây. Sau đó, vì quá vui vẻ, nam ca sĩ còn hào hứng hát khi đi dạo, tuy vậy anh lại tiếp tục rầu rĩ tâm sự về cuộc sống độc thân của mình.

"Tôi đang cô đơn giữa nơi xứ lạ quê người. Tôi đã 40 tuổi, cầm micro 20 năm rồi mà vẫn cô đơn, buồn lắm. Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình, tội nghiệp quá." - Quang Lê bộc bạch. Kế tiếp, Quang Lê đánh liều tới trước mặt một cô gái người Latin đang đứng trước một cửa hàng nói chuyện. Có thể thấy, nhiều năm sống tại Hoa Kỳ nên tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của Quang Lê khá trôi chảy, nhiều người trầm trồ khi biết được khả năng này của anh. Nam ca sĩ dùng vốn ngoại ngữ phong phú của mình để nói chuyện cùng một cô gái người Latin - Ảnh: Chụp màn hình Quang Lê cho hay, anh rất muốn có vợ là người Mexico vì phụ nữ Mexico rất tuyệt vời và không đòi hỏi gì cả, lại còn rất thủy chung. Nam ca sĩ nói: "Tôi cũng muốn lấy một cô vợ người Mễ (Mexico) vì ở Mỹ này, có được một cô vợ người Mễ là quá tuyệt vời. Người vợ Mễ thường không đòi hỏi gì cả. Hồi tôi còn nhỏ, ở cạnh nhà tôi có một ông người Việt không đẹp trai, giàu có gì cả nhưng lại lấy được cô vợ Mễ chung thủy, chiều chuộng, chịu khó nấu ăn cho chồng. Tôi có nhiều bạn bè người Mễ và thấy họ rất dễ thương. Bạn thân tôi người Việt đẹp trai, cao to, 6 múi nhưng vẫn chấp nhận lấy cô vợ Mễ béo ú".

Chỉ với 1 chi tiết 'lạ' trong xe, Quang Lê lập tức vướng nghi vấn có con tại Mỹ, thái độ của nam ca sĩ mới là điều gây sốc Mới đây, trong một lần gặp gỡ với Quang Lê, ca sĩ Quách Tuấn Du đã "sốc" khi phát hiện một chi tiết "lạ" liên quan đến nghi vấn Quang Lê có con tại Mỹ. Thái độ của chính chủ mới là điều bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-le-toi-mong-uoc-vo-tuong-lai-la-nguoi-mexico-456365.html