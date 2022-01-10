Quang Lê khẳng định vẫn mặc đồ 'phần dưới' trong sự cố lộ ảnh 'thiếu vải' với Thanh Bi

Hậu trường 10/01/2022 16:11

Ca sĩ Quang Lê vừa qua có nhắc lại sự cố lộ ảnh "mát mẻ" với nữ diễn viên Thanh Bi từ vài năm trước, anh khẳng định khi đó cả hai vẫn còn mặc đồ phần dưới chứ không như những gì mọi người vẫn nghĩ.

Trong chương trình Trúc Diễm Show vừa qua, ca sĩ Quang Lê đã xuất hiện với vai trò khách mời và có một màn trò chuyện hết sức thú vị với MC của chương trình. Bên cạnh những vấn đề cuộc sống thường ngày và sự nghiệp, những câu hỏi nhạy cảm cũng được đặt ra khiến khán giả hiểu thêm về Quang Lê.

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Quang Lê chia sẻ nhiều câu chuyện trong chương trình Trúc Diễm Show vừa qua

Ngay từ khi mở đầu chương trình, Quang Lê đã được MC chương trình trả lời một câu hỏi có phần khá riêng tư là anh đã từng gửi ảnh nhạy cảm cho ai chưa. Nam ca sĩ cũng mạnh dạn trả lời là đã từng, nhưng đã từ lâu lắm rồi và chỉ gửi duy nhất cho người yêu của mình thôi chứ không gửi linh tinh, còn hiện nay anh cũng chỉ gửi những hình ảnh nghiêm túc thôi vì cũng đã có tuổi.

Bên cạnh đó, anh cũng nhắc về sự cố lộ ảnh "mát mẻ" với nữ diễn viên xinh đẹp Thanh Bi từ vài năm trước. Anh cho biết, khi đó cả anh và Thanh Bi đều đang mặc đồ ở phần dưới chứ không hề "lõa lồ" như mọi người tưởng tượng nên không thể coi đó là hình nóng được.

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Tấm ảnh 'mát mẻ' của Quang Lê và Thanh Bi mà nam ca sĩ nhắc đến

"Tất nhiên, mọi người để ý thì thấy trên mạng xã hội vẫn còn tấm hình sexy tôi chụp với một nữ diễn viên xinh đẹp ngoài Hà Nội, là Thanh Bi. Chỉ cần lên Google là thấy ngay tấm hình đấy, nên tôi không cần phải tả thêm về việc tôi gửi ảnh sexy thì như thế nào nữa.

Tấm hình tôi chụp với Thanh Bi thực ra chỉ lộ nửa thân trên thôi, còn bên dưới vẫn mặc đồ bình thường, nhưng mọi người cứ hiểu lầm đó là hình nóng." - Quang Lê chia sẻ.

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Quang Lê nôi tiếng là đào hoa, anh từng sánh bước bên nhiều bóng hồng khác nhau

Ngoài ra, cũng trong chương trình này, Quang Lê cho biết bản thân cũng đã từng làm đám cưới. Nam ca sĩ kể rằng, anh và vợ đã từng tổ chức hôn lễ, quay phim chụp ảnh đều có đủ nhưng đó là chuyện từ tận 20 năm trước rồi và không muốn nhắc đến nữa.

Tuy vậy, anh chia sẻ, ở độ tuổi này rồi thứ anh muốn không phải là một cuộc hôn nhân mà là con cái vì khi đi diễn nhìn đồng nghiệp cùng tuổi đã con cháu đầy đàn thì anh không khỏi chạnh lòng.

"Tôi chỉ nghĩ, nếu hồi đó tôi có một đứa con thì bây giờ con tôi đã lớn lắm rồi và tôi cũng sẽ vô cùng thích thú, hạnh phúc. Tôi đi diễn thấy các đồng nghiệp cùng tuổi đều đã có con nên cũng nghĩ rằng mình đã ở tuổi muốn có con rồi." - Quang Lê bộc bạch.

Ảnh: Internet

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