Quách Tuấn Du "phốt" Quang Lê nợ mình số tiền lớn nhưng chưa trả, Thúy Nga cũng "nhắc nhẹ" đàn em

Trong cuộc trò chuyện cùng với danh hài Thúy Nga, Quách Tuấn Du bất ngờ hé lộ việc Quang Lê đang nợ mình số tiền rất lớn nhưng mãi không trả. Thấy vậy, Thúy Nga cũng phải “nhắc nhẹ” Quang Lê sớm trả tiền cho đàn em.

Thời gian gần đây, danh hài Thúy Nga dành nhiều thời gian để phát triển kênh youtube của mình tại Mỹ. Chính vì vậy, mỗi khi có dịp gặp gỡ các đồng nghiệp Việt Nam tại xứ sở cờ Hoa, Thúy Nga đều ghi lại và đăng tải lên kênh của mình. Từ đây, rất nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” của các nghệ sĩ được chia sẻ khiến nhiều khán giả bất ngờ. Ảnh chụp màn hình Mới đây, Thúy Nga cho đăng tải đoạn clip quay lại cảnh cô đi ăn cùng ca sĩ Quách Tuấn Du và nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Tại đây, Quách Tuấn Du lần đầu hé lộ việc rất nhiều nghệ sĩ như Thanh Bạch, Việt Quang, Quang Lê… đang nợ tiền mình nhưng vẫn chưa trả.

“Nếu có dịp tôi cũng phải nhắc nợ anh Thanh Bạch. Có một lần tôi và anh Thanh Bạch đi phỏng vấn đề xin visa sang Mỹ, phải đóng mỗi người 5 đô. Anh ấy không mang tiền theo nên mượn tôi và mượn luôn đến giờ chưa trả. Nói chung, nghệ sĩ thiếu tiền tôi nhiều lắm, chẳng qua tôi có đòi hay không thôi. Anh Việt Quang cũng nợ tôi” - Quách Tuấn Du nói. Ảnh chụp màn hình Nam ca sĩ kể tiếp: “Hôm đó tôi đang đi trên đường thì anh Việt Quang gọi điện bảo: “Du ơi, anh không có tiền trả tiền taxi, cho anh mượn 500 ngàn". Tôi cho mượn xong, anh ấy quên luôn”

Trong số đó, Quang Lê là người nợ Quách Tuấn Du nhiều nhất và đến nay vẫn chưa trả. Nam ca sĩ lôi điện thoại ra mở lại tin nhắn Quang Lê vay tiền mình, trong đó, giọng ca “Là do anh sai” nhấn mạnh vào câu nói của Quang Lê: "Cảm ơn Du, còn nợ là còn trả". Thúy Nga nhìn thấy số tiền trong điện thoại liền choáng váng thốt lên: "Trời ơi, chết rồi Quang Lê ơi. Quang Lê nợ một số tiền lớn quá. Tôi không tiện công khai ở Youtube nhưng cũng nhắn nhẹ cho Quang Lê biết". Quang Lê và Quách Tuấn Du (Ảnh: FBNV) Quách Tuấn Du cho biết anh đã ghi lại toàn bộ số nợ để nếu một ngày nào đó anh em “trở mặt” nhau thì lấy ra để đòi: “Thực ra câu chuyện này không có gì cả. Anh em nghệ sĩ với nhau mà, lúc khó khăn thì tìm đến nhau để nhờ giúp đỡ thôi. Tuy nhiên, tới một ngày nào đó trở mặt thì mới lật cuốn sổ ra để đòi nợ. Cuộc đời này dám chơi dám chịu, nên tôi sợ mượn nợ ai lắm”

Quang Lê thông báo mang món quà đặc biệt đến lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung, tiết lộ lý do nghệ sĩ hay quay clip về giọng ca 'Bông điên điển' tại chùa Từ sau khi Phi Nhung mất, các nghệ sĩ hải ngoại rất hay đến thăm và quay lại clip tại chùa. Mới đây, nhân lúc chuẩn bị lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ, Quang Lê đã giải thích thích lý do trên.

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