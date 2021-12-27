Quang Lê nhớ lại tai nạn xe 'kinh hoàng': 'Tôi không biết trời đất gì, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi'

Hậu trường 27/12/2021 09:40

Trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã bất ngờ chia sẻ về sự việc tai nạn ô tô dẫn đến đến bất tỉnh. Song, anh cũng tiết lộ một hành động cơ bản này đã giúp anh may mắn thoát nạn.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân của nam ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm gia đình một người bạn hàng xóm bị thất lạc hơn 20 năm của mình. Theo như chia sẻ, Quang Lê và người bạn này từng là là hàng xóm của nhau từ những năm 90. Sau đó, gia đình nam ca sĩ chuyển đi và hơn 20 năm rồi thất lạc nhau, chưa gặp lại chị ấy lần nào. Mới đây, anh được biết về thông tin về người bạn nên quyết định tới thăm.

Ngay khi vừa lên xe, anh vừa thắt dây an toàn cẩn thận và đặc biệt căn dặn nhắc nhở: "Mọi người nhớ kỹ, bất cứ khi nào ngồi lên xe ô tô là phải thắt dây an toàn".

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Từng gặp tai nạn vào năm 2013, Quang Lê 'thoát chết' nhờ cài dây an toàn - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam ca sĩ tiếp tục bộc bạch: "Tôi còn nhớ năm 2013, tôi bị tai nạn ô tô ở Mỹ, xe lộn mấy vòng. Tôi không biết trời đất gì, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.Tôi bất tỉnh một lúc, tới khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn trong xe nhờ thắt dây an toàn cẩn thận, còn xe tôi lúc đó đã lật ngửa. Tôi vừa cởi dây an toàn ra thì rớt lộn ngược xuống đất. Từ đó, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi đi xe để tránh mọi trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đồng thời, giọng ca xứ Huế cũng không quên nhắc nhở khán giả: "Mọi người đi đâu cũng nên thắt dây an toàn, tai nạn ô tô không đùa được đâu".

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Ca sĩ Quang Lê - Ảnh: Internet

Quang Lê được biết đến là giọng ca hải ngoại rất thành công trong dòng nhạc trữ tình. Sở hữu chất giọng Huế đặc trưng, anh không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát có chiều sâu và đầy tình cảm mà còn vô cùng dễ mến, cởi mở như tính cách của con người xứ Huế. Cũng chính bởi thế mà kể từ khi tham gia làng giải trí, nam ca sĩ vẫn luôn là cái tên được nhiều người quan tâm và yêu mến.

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