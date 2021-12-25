Đến thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung, Quang Lê hé lộ một điều mà khán giả luôn làm cho 'đàn chị' hàng ngày

Hậu trường 25/12/2021 20:37

Mới đây, trên kênh Youtube của em họ Phi Nhung tại Mỹ đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh dẫn ca sĩ Quang Lê tới chùa Huệ Quang thăm cố ca sĩ.

Sau 49 ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, danh ca Quang Lê lại tiếp tục ghé thăm, tới ngay bàn thờ Phi Nhung, thắp cho đàn chị nén hương. Anh nói:"Hôm nay tôi đi chùa thăm Phi Nhung bà chị tôi. Trời hôm nay se lạnh nên tôi càng nhớ chị Phi Nhung hơn. Chào chị Phi Nhung, hôm nay em qua lạy chị, thắp cho chị nén nhang".

Dù đã qua 49 ngày một thời gian, nhưng bàn thờ Phi Nhung trong chùa vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, hương khói đầy đủ và bày biện trang trọng với đầy ắp hoa quả, bánh trái xếp đầy tôn nghiêm, thẩm mỹ. Trong đó có cả hoa ly, hoa lan, đều là những loại hoa đẹp và đắt tiền, chưa kể bưởi, xoài, bánh ú, bánh trôi nước…

co nghe si phi nhung
Quang Lê đến thắm và thắp nén hương cho đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình

Hũ tro cốt của Phi Nhung cũng mới được đặt trong lồng kính, khiến Quang Lê phải chạy tới sờ vào và xúc động thốt lên: "Họ mới làm thêm cái lồng kính này để bảo vệ chị Phi Nhung, nhìn đẹp quá. Tôi nhìn vào hũ tro mà thương chị ấy vô cùng".

Tiếp đó, nam ca sĩ với tay lấy một hộp sao giấy đặt trên bàn thờ và chia sẻ: "Hồi xưa fan hay tặng chị Phi Nhung sao giấy gấp tay này lắm và chị ấy rất trân trọng, giữ suốt mấy chục năm vẫn còn. Bây giờ chị mất nên người nhà để lên bàn thờ cho chị.

co nghe si phi nhung 1
Một trong những món quà mà khán giả dành tặng cho cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy, trên bàn thờ luôn có một đĩa khoai lang luộc. Đây là món ăn mà cố ca sĩ rất yêu thích hồi còn sống. Anh bộc bạch: "Ngoài ra, bàn thờ chị Phi Nhung còn có một đĩa khoai lang, món chị ấy thích ăn nhất. Hôm nay, có một khán giả chuẩn bị khoai lang mật mang tới cho chị ấy từ sáng sớm. Hôm nọ tôi nghe chị Việt Hương nói chị Phi Nhung thích ăn khoai lang, ai ngờ hôm nay tới đây cũng có luôn".

co nghe si phi nhung 2
Người hâm mộ hàng ngày đem khoai lang và cà phê đặt lên bàn thờ cho cố ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Quang Lê đang nói thì bất ngờ có một khán giả lớn tuổi tới để cúng cho Phi Nhung khoai lang và cà phê. Sinh thời, nữ ca sĩ rất thích ăn khoai lang và uống cà phê nên từ lúc có bàn thờ ở chùa Huệ Quang, ngày nào cũng có khán giả mang tới cúng cho cô. Gặp Quang Lê, vị khán giả này bày tỏ: "Hôm nay cô tới đây để mang cà phê cho Phi Nhung, ai ngờ lại gặp Quang Lê, vui quá. Lần sau tới tôi sẽ mua khoai lang tím luộc sẵn mang cho Phi Nhung. Ở đây chúng tôi ai cũng thương Phi Nhung, con bé nó mất trẻ quá, khổ thân, nó còn hát hay như vậy".

Điều này cho thấy, tình cảm khán giả dành cho cố ca sĩ Phi Nhung vẫn rất dạt dào, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi.

Cố ca sĩ Phi Nhung vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân, con gái ruột bức xúc lên tiếng

Cố ca sĩ Phi Nhung vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân, con gái ruột bức xúc lên tiếng

Con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm khá bức xúc khi chia sẻ việc mẹ của mình vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   cố nghệ sĩ Phi Nhung Quang Lê sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 9 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?