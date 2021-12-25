Đến thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung, Quang Lê hé lộ một điều mà khán giả luôn làm cho 'đàn chị' hàng ngày

Mới đây, trên kênh Youtube của em họ Phi Nhung tại Mỹ đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh dẫn ca sĩ Quang Lê tới chùa Huệ Quang thăm cố ca sĩ.

Sau 49 ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, danh ca Quang Lê lại tiếp tục ghé thăm, tới ngay bàn thờ Phi Nhung, thắp cho đàn chị nén hương. Anh nói:"Hôm nay tôi đi chùa thăm Phi Nhung bà chị tôi. Trời hôm nay se lạnh nên tôi càng nhớ chị Phi Nhung hơn. Chào chị Phi Nhung, hôm nay em qua lạy chị, thắp cho chị nén nhang". Dù đã qua 49 ngày một thời gian, nhưng bàn thờ Phi Nhung trong chùa vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, hương khói đầy đủ và bày biện trang trọng với đầy ắp hoa quả, bánh trái xếp đầy tôn nghiêm, thẩm mỹ. Trong đó có cả hoa ly, hoa lan, đều là những loại hoa đẹp và đắt tiền, chưa kể bưởi, xoài, bánh ú, bánh trôi nước…

Quang Lê đến thắm và thắp nén hương cho đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình Hũ tro cốt của Phi Nhung cũng mới được đặt trong lồng kính, khiến Quang Lê phải chạy tới sờ vào và xúc động thốt lên: "Họ mới làm thêm cái lồng kính này để bảo vệ chị Phi Nhung, nhìn đẹp quá. Tôi nhìn vào hũ tro mà thương chị ấy vô cùng". Tiếp đó, nam ca sĩ với tay lấy một hộp sao giấy đặt trên bàn thờ và chia sẻ: "Hồi xưa fan hay tặng chị Phi Nhung sao giấy gấp tay này lắm và chị ấy rất trân trọng, giữ suốt mấy chục năm vẫn còn. Bây giờ chị mất nên người nhà để lên bàn thờ cho chị.

Một trong những món quà mà khán giả dành tặng cho cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy, trên bàn thờ luôn có một đĩa khoai lang luộc. Đây là món ăn mà cố ca sĩ rất yêu thích hồi còn sống. Anh bộc bạch: "Ngoài ra, bàn thờ chị Phi Nhung còn có một đĩa khoai lang, món chị ấy thích ăn nhất. Hôm nay, có một khán giả chuẩn bị khoai lang mật mang tới cho chị ấy từ sáng sớm. Hôm nọ tôi nghe chị Việt Hương nói chị Phi Nhung thích ăn khoai lang, ai ngờ hôm nay tới đây cũng có luôn". Người hâm mộ hàng ngày đem khoai lang và cà phê đặt lên bàn thờ cho cố ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Quang Lê đang nói thì bất ngờ có một khán giả lớn tuổi tới để cúng cho Phi Nhung khoai lang và cà phê. Sinh thời, nữ ca sĩ rất thích ăn khoai lang và uống cà phê nên từ lúc có bàn thờ ở chùa Huệ Quang, ngày nào cũng có khán giả mang tới cúng cho cô. Gặp Quang Lê, vị khán giả này bày tỏ: "Hôm nay cô tới đây để mang cà phê cho Phi Nhung, ai ngờ lại gặp Quang Lê, vui quá. Lần sau tới tôi sẽ mua khoai lang tím luộc sẵn mang cho Phi Nhung. Ở đây chúng tôi ai cũng thương Phi Nhung, con bé nó mất trẻ quá, khổ thân, nó còn hát hay như vậy". Điều này cho thấy, tình cảm khán giả dành cho cố ca sĩ Phi Nhung vẫn rất dạt dào, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi.

Cố ca sĩ Phi Nhung vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân, con gái ruột bức xúc lên tiếng Con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm khá bức xúc khi chia sẻ việc mẹ của mình vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân.

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