Đang hát bị khán giả réo 'Nhớ Phi Nhung quá!', phản ứng của Mạnh Quỳnh ra sao?

Tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung vẫn chưa nguôi ngoai, người bạn tri kỷ, “người tình sân khấu” của mình hiện giờ đã không thể song ca cùng mình trong các chương trình nữa.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là nỗi mất mát lớn với khán giả yêu âm nhạc, đó là lý do đến thời điểm hiện tại vẫn không ít người còn nghẹn lòng, chưa thể chấp nhận. Đặc biệt, khán giả cũng không còn quá xa lạ với cái tên Mạnh Quỳnh, còn được ưu ái gọi với cái tên "người tình sân khấu của Phi Nhung". Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc suốt 20 năm qua.

Ca sĩ Phi Nhung và Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn video ngắn Mạnh Quỳnh đi diễn trở lại sau mùa dịch Covid-19 căng thẳng. Khi anh đang giao lưu trên sân khấu thì bất ngờ có một khán giả hô to: 'Nhớ Phi Nhung quá Mạnh Quỳnh ơi'. Nam ca sĩ thay đổi ngay sắc mặt, dở khóc dở cười đáp lại rằng: 'Đừng có nhắc, người ta đã ráng cố gắng nãy giờ rồi'.

Chưa dừng lại ở đó, khi sắp bước xuống sân khấu, một người khác lại hỏi: 'Hôm nay có gặp Phi Nhung không?' Mạnh Quỳnh đáp: 'Trò chuyện cả tiếng đó'. Nghe câu nói đó của nam ca sĩ khiến mọi người bật cười nhưng cũng rất xúc động, bởi mỗi ngày có vẻ như anh đều dành thời gian tưởng niệm người bạn diễn của mình.

Trong buổi phỏng vấn ở hậu trường sau buổi biểu diễn, Mạnh Quỳnh trải lòng về việc lấy lại tinh thần sau khi Phi Nhung ra đi: "Buồn thì phải buồn nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Người đi cũng đã đi rồi người ở lại phải ráng sống. Chuyện nỗi buồn vơi đi cũng cần thời gian, không thể nói hết buồn là hết ngay được vì tình cảm của tôi và Phi Nhung đã gắn bó bao nhiêu lâu nay, giống như một người thân".

Đồng thời, nam ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng bản thân mong muốn tất cả mọi người đều luôn vui vẻ và yêu thương nhau nhiều hơn bởi vì đời người quá ngắn ngủi. Ngoài ra, "người tình sân khấu của Phi Nhung" không quên gửi lời chúc sức khoẻ đến khán giả.

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