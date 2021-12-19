Mới đây, nữ diễn viên Phương Dung thoải mái chia sẻ về chuyện đời tư và cuộc sống hiện tại của mình.

Mới đây, trong khi bàn về chủ đề ngoại tình với đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Phương Dung thẳng thắn đưa ra những quan điểm trong việc đàn ông ngoại tình. Mặc dù đã từng tha thứ khi chồng ngoại tình đến 3 lần, nhưng cô vẫn khẳng định rằng bản thân không chấp nhận chồng ngoại tình.

Theo quan điểm của nữ nghệ sĩ, nếu một người đàn ông "lâu lâu ăn vụng sẽ thấy rất ngon" và điều đó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, nếu đó là thói quen thì không thể chấp nhận.

Nghệ sĩ Phương Dung và đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, trước đây, Phương Dung từng đã tha thứ khi người chồng bội bạc, thậm chí đã tới lần thứ ba. Nữ diễn viên bộc bạch thêm: "Khoảng thời gian từ lần một đến lần thứ 3, tôi sống không ổn. Đi quay lâu lâu, tôi phải canh để gọi điện thoại hỏi đang ở đâu, tại sao chưa về. Mình nói tha nhưng sự thực là không tha. Dần dần, tình cảm vơi bớt sau 3 lần tha thứ rồi chia tay".

Đồng thời, cô tâm sự rằng nếu không tha thứ, có thể cả hai sẽ không bỏ nhau. Bởi một khi đã tạo ra gia đình, tất cả sự vun vén đều từ người đàn bà. Đàn ông sẽ luôn sợ khi phải làm lại từ đầu, từ nhà cửa, cuộc sống…

Nữ nghệ sĩ vẫn 'cô đơn lẻ bóng' cho tới hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không tìm hiểu bất kỳ ai và sống độc thân nhiều năm nay. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 này đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm bởi người chồng đã bội bạc chị. Phương Dung cũng từng có đôi mối tình, nhưng đều gãy đổ. Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vui vẻ với cuộc sống độc thân, không con cái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-nghe-si-phuong-dung-chiu-tha-thu-cho-chong-sau-3-lan-ngoai-tinh-dan-ong-lau-lau-an-vung-se-thay-rat-ngon-442237.html