Nữ ca sĩ Vbiz may mắn 'thoát khỏi cửa tử' sau hơn 1 tháng đột quỵ, mất liên lạc với 2 con ruột

Hậu trường 19/12/2021 15:01

Mới đây, ca sĩ Quang Thành đã chia sẻ hình ảnh đến thăm "đàn chị" của mình sau hơn 1 tháng bị đột quỵ.

Ca sĩ Kim Anh sinh năm 1953 ở Đồng Tháp. Khi nhắc đến Kim Anh, khán giả nhớ đến những sáng tác như Mùa thu yêu đương, Tâm hồn cô đơn, Tình ca mùa hạ...

Vào đầu tháng 11/2021, nữ ca sĩ đột quỵ, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết có nhiều lý do khiến giọng ca 5x bị đột quỵ như: cao huyết áp, căng thẳng và ăn uống không khoa học. Song, nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, nhân viên y tế, sức khỏe của cô cũng có tiến triển tốt.

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Ca sĩ Kim Anh - Ảnh: Internet

Mới đây,  ca sĩ Quang Thành đã đến hỏi thăm sức khoẻ của nữ ca sĩ. Anh cho hay: "Chị đã qua đi những vinh quang, cay đắng, thăng trầm, được mất. Dẫu biết mong ước như xưa là rất khó nhưng vẫn tiếp tục cùng chị cầu xin vượt qua, phục hồi. Tình yêu thương mọi người dành cho chị quá nhiều, quá lớn và bền lâu. Đó chính là phương thuốc duy nhất và cần thiết với chị ngay lúc này".

ca si kim anh 1Nữ ca sĩ Vbiz may mắn 'thoát khỏi cửa tử' sau hơn 1 tháng đột quỵ, mất liên lạc với 2 con ruột - Ảnh 3
Ca sĩ Quang Thành đã đến thăm "đàn chị" sau hơn 1 tháng bị đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, sau hơn 1 tháng nhập viện vì đột quỵ, "giọng ca Mùa thu lá bay" đã tỉnh táo và cười vui vẻ trước ống kính. Song,  cô vẫn chịu biến chứng như lệch miệng. Ngoài ra, Quang Thành cũng đang tính toán một số phương án để giúp Kim Anh tập trị liệu.

Bên cạnh đó, trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh, thông tin Kim Anh mất liên lạc từ lâu với 2 con ruột, gặp khó khăn kinh tế lúc về già cũng khiến cho không ít người xót xa.

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