Tin buồn: Nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc qua đời vì ung thư gan

Hậu trường 19/12/2021 13:35

Đạo diễn kiêm diễn viên Nguyễn Bá Lộc qua đời ở tuổi 66 vì ung thư gan.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật và bạn đọc, vợ đạo diễn kiêm diễn viên Nguyễn Bá Lộc - nghệ sĩ Ngọc Hân cho biết chồng bà vừa qua đời lúc 4 giờ 25 sáng 19/12 tại nhà riêng, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Chia sẻ từ phía gia đình, ông mắc bệnh gan tám năm trước, lúc đó bác sĩ tiên liệu chỉ sống được ba tháng. Nhiều năm qua, ông vẫn khỏe mạnh, gần đây mới suy yếu. Những năm cuối đời, ông không đóng phim nhiều, chỉ thỉnh thoảng giảng dạy ở trường Sân khấu Điện ảnh.

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Đạo diễn kiêm diễn viên Nguyễn Bá Lộc qua đời ở tuổi 66 vì ung thư gan - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc sinh năm 1955, tham gia diễn xuất từ thời trẻ ở các buổi sinh hoạt nghệ thuật quần chúng. Năm 1985, ông lần đầu đóng phim với vai nhỏ trong tập Trời xanh qua kẽ lá của Ván bài lật ngửa (đạo diễn Khôi Nguyên). Sau đó, ông được biết đến với loạt vai: cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) trong phim nhựa Hẹn gặp lại Sài Gòn, vai ông Năm Hợi (cha của liệt sĩ Võ Thị Sáu) trong phim nhựa Người con gái đất đỏ, phim truyền hình Tình bạn, Nơi trái tim ở lại, Chuyện làng bè...

Trong 40 năm vào nghề, ông có hơn 50 vai diễn. Ông kết hôn với nghệ sĩ Ngọc Hân và có ba con gái. Sự ra đi của cố nghệ sĩ khiến đồng nghiệp cùng đông đảo khán giả không khỏi tiếc thương.

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