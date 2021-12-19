Em trai Phi Nhung tâm sự: 'Sau khi chị qua đời, nhiều fan vẫn gửi quà cho gia đình và thắp hương trên chùa'

Hậu trường 19/12/2021 11:31

"Cách đây 6 năm tôi qua Mỹ, ở nhà Phi Nhung nên ngôi nhà này có kết nối với tôi, tôi rất quý mến và sẽ ở đây nhiều năm nữa", em trai Phi Nhung chia sẻ.

Hơn 2 tháng kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, em trai của nữ ca sĩ liên tục có chia sẻ với người hâm mộ về những kỷ niệm để tưởng nhớ về người chị của mình. Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, em trai Phi Nhung đăng tải đoạn clip giới thiệu khu vườn nhỏ trước nhà mà nữ ca sĩ yêu thích, thường tận tay chăm sóc ở Mỹ.

Khi vườn này được trồng nhiều loại cây như sen đá, ớt, nha đam, sả cùng nhiều loài hoa, nổi bật nhất là hoa giấy. Ngoài ra, còn có cây ổi Phi Nhung đặc biệt yêu thích lúc sinh thời. Em trai Phi Nhung cho biết:

"Giới thiệu với mọi người đây là cây ổi Phi Nhung yêu quý đã lâu rồi. 2 năm trước, cây ổi này sai trái lắm, năm nay chắc thiếu vắng bóng Phi Nhung nên ít trái. Lúc tôi mới qua, cây ổi bị chặt bỏ vì tán bự quá mà không có ai chăm. Trong nhà này không gì quý bằng cây ổi. Cách đây 6 năm tôi qua Mỹ, ở nhà Phi Nhung, nên ngôi nhà này có kết nối với tôi, tôi rất quý mến và sẽ ở đây nhiều năm nữa".

Em trai Phi Nhung tâm sự: 'Sau khi chị qua đời, nhiều fan vẫn gửi quà cho gia đình và thắp hương trên chùa' - Ảnh 1
Cây ổi mà Phi Nhung đặc biệt yêu thích - Ảnh: Cắt từ clip

Giới thiệu xong khu vườn, em trai Phi Nhung còn vui mừng khi unbox thùng quà được fan cố ca sĩ gửi tặng từ Boston làm quà Noel cho các con cháu của nữ ca sĩ. Anh cho hay, sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều fan vẫn gửi quà cho gia đình và thắp hương cho nữ ca sĩ trên chùa.

Trước đó, người thân Phi Nhung từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh về ngôi nhà của nữ ca sĩ. Dù là giọng ca nổi tiếng nhưng nhà riêng tại Mỹ của Phi Nhung được nhận xét khá giản dị, khác hẳn với vẻ xa hoa, bề thế của các nghệ sĩ khác.

Em trai Phi Nhung tâm sự: 'Sau khi chị qua đời, nhiều fan vẫn gửi quà cho gia đình và thắp hương trên chùa' - Ảnh 2
Nhiều fan vẫn gửi tặng quà cho các con cháu của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, tại Mỹ, tro cốt của Phi Nhung được đặt tại tịnh xá Giác An để bạn bè, người hâm mộ có thể đến thắp nhang, tưởng nhớ. Trong năm sau, con gái Wendy của cố ca sĩ dự định đưa tro cốt mẹ đến Hawaii và rải xuống biển theo nguyện vọng của Phi Nhung lúc sinh thời.

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Kiếm bộn tiền nhờ nhiều năm ca hát ở trời Tây nhưng mới đây, khi một người em thân thiết của cố ca sĩ Phi khi nhà của Phi Nhung ở Mỹ được tiết lộ ai cũng bất ngờ. Nhìn hàng cây quen thuộc, không ít khán giả ngậm ngùi xúc động thương nhớ giọng ca Bông Điên Điển.

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