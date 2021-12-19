Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản mạng bất ngờ đăng tải bài viết tố việc bản thân từng bị Khánh Vân bạo lực học đường, đánh tới mức phải nhập viện điều trị 3 ngày liền khi cả 2 cùng học chung lớp. Cụ thể, người này cho biết rằng: "Mình chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, tưởng hồi cấp 2 tạo nghiệp cầm đầu đánh hội đồng mình nhập viện chỉ vì mình không chịu làm osin cho nó sai vặt mà lớn thoát được sao? Quả báo chỉ đến sớm hoặc muộn thôi chứ không bao giờ không xảy ra đâu nha "chị đại"".

Cư dân mạng tự xưng là người từng bị Khánh Vân đánh đến nhập viện - Ảnh: Chụp màn hình

Khánh Vân tiếp tục dính phốt bạo lực học đường - Ảnh: Internet

Bài viết ngay sau khi đăng tải gây nhiều sự chú ý, đặc biệt trong thời gian Khánh Vân đang vướng ồn ào nói xấu nghệ sĩ. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, dưới phần bình luận của người này, có một cư dân mạng tự xưng là "sao đỏ" học chung trường với Khánh Vân đã đứng ra thanh minh thay cho nàng hậu.