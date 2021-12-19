Vụ trưởng FC còn chưa yên thì mới đây Khánh Vân lại vướng vào lùm xùm mới.
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Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản mạng bất ngờ đăng tải bài viết tố việc bản thân từng bị Khánh Vân bạo lực học đường, đánh tới mức phải nhập viện điều trị 3 ngày liền khi cả 2 cùng học chung lớp. Cụ thể, người này cho biết rằng: "Mình chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, tưởng hồi cấp 2 tạo nghiệp cầm đầu đánh hội đồng mình nhập viện chỉ vì mình không chịu làm osin cho nó sai vặt mà lớn thoát được sao? Quả báo chỉ đến sớm hoặc muộn thôi chứ không bao giờ không xảy ra đâu nha "chị đại"".
Bài viết ngay sau khi đăng tải gây nhiều sự chú ý, đặc biệt trong thời gian Khánh Vân đang vướng ồn ào nói xấu nghệ sĩ. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, dưới phần bình luận của người này, có một cư dân mạng tự xưng là "sao đỏ" học chung trường với Khánh Vân đã đứng ra thanh minh thay cho nàng hậu.
Netizen này khẳng định: "Thật ra câu chuyện của *** ghi không đúng sự thật mấy, lúc đó có đánh nhau mà *** không có đánh nhau với Khánh Vân mà đánh với ai á. Tại lúc đó *** cãi nhau với nguyên lớp trong đó có Khánh Vân luôn thôi. Tại tui làm sao đỏ của trường mà mấy cái đánh nhau tui là người can chứ ai".
Đồng thời, netizen này cũng khẳng định, không có chuyện Khánh Vân cắt dây áo hay sai vặt người khác như những gì bài đăng đã tố. Hiện tại, phía Khánh Vân vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên nhưng dòng trạng thái vẫn đang gây xôn xao trên diễn đàn mạng xã hội.