Khánh Vân xuất hiện cùng H'Hen Niê hậu ồn ào trưởng nhóm FC đòi 'phong sát', thái độ dành cho nhau khiến CĐM đặc biệt chú ý

Hậu ồn ào trưởng nhóm FC Khánh Vân đòi 'phong sát' nàng hậu Đắk Lắk, H'Hen Niê và Khánh Vân đã cùng xuất hiện trong một sự kiện.

Mới đây, CĐM vô cùng xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook được cho là của trưởng FC hoa hậu Khánh Vân liên tục có những động thái cố ý “hạ bệ” Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 bằng hành động tung clip "xé giấy nợ" khắp các diễn đàn mạng, thậm chí còn đòi “phong sát” hoa hậu H’Hen Niê và có những lời lẽ thô tục với Kim Duyên. Hành động của một bộ phận trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân đã gây nên luồng tranh cãi dữ dội, thậm chí nhiều người còn chỉ trích cả nàng hậu.

Trước khi xảy ra scandal trưởng nhóm FC, hai nàng hậu có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet Hôm qua 17/12, Khánh Vân đã chính thức lên tiếng sau ồn ào gây bão CĐM. Người đẹp hy vọng sẽ không còn những chuyện tương tự xảy ra và cho biết hành động nói trên là đi ngược lại với cách làm việc và suy nghĩ hằng ngày của cô. Đồng thời, nàng hậu cũng gửi lời xin lỗi đến những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi lùm xùm nói trên. Bài đăng của Khánh Vân - Ảnh chụp màn hình Ồn ào nổ ra, Khánh Vân "ngồi yên cũng trúng đan" khiến cho fan của cô nàng và 3 nàng hậu trong drama "phong sát" lo lắng về mối quan hệ của 4 người. Tuy nhiên, đến mới đây, H'Hen Niê và Khánh Vân đã cùng xuất hiện trong một sự kiện và có những hành động đập tan lo lắng của các fan.

Theo đó, trên trang cá nhân, Á hậu Thuý Vân đăng tải đoạn story bằng một vài clip ngắn cùng dàn hậu đình trong một sự kiện. Khoảnh khắc "cô Hen" và Khánh Vân vui vẻ nhảy nhót bên nhau đã phần nào chứng minh lùm xùm vừa qua không ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa họ. Đoạn story 'đạp tan' tin đồn cạch mặt sau ồn ào FC - Ảnh chụp màn hình Có thể thấy, ồn ào kể trên không làm tình bạn, tình chị em giữa Khánh Vân và H'Hen Niê rạn nứt. Cả hai vẫn vô tư nói chuyện, cười đùa cùng nhau khiến netizen "muối mặt" bởi trước đó không ít cư dân mạng nhận định hai nàng hậu "bằng mặt nhưng không bằng lòng" hậu ồn ào của trưởng nhóm FC.

Trưởng FC bị tố 'chơi bẩn', đăng đàn 'xóc xiểm' 3 nàng Hậu đình đám, Khánh Vân nói gì? Sau khi thông tin trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân lộ tin nhắn "hạ bệ" Miss Grand Thùy Tiên và đòi "phong sát" H'Hen Niê, nàng hậu đã chính thức lên tiếng bằng một tâm thư dài trên trang cá nhân.

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