Kinh Quốc 'tái xuất' sau nhiều tháng 'ở ẩn' hậu ồn ào vợ đại gia bị bắt giam, động thái mới trên MXH gây chú ý

Hậu trường 17/12/2021 10:59

Kinh Quốc bất ngờ có bài đăng trên MXH gây chú ý. sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng sau ồn ào vợ bị bắt giam để phục vụ điều tra.

Tháng 7/2021, vụ việc vợ của diễn viên Kinh Quốc - bà Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi và chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi bị Công an thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khiến dư luận xôn xao không ngừng.

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Kinh Quốc và vợ đại gia - Ảnh: FBNV

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tháng 4/2021, vợ Kinh Quốc bị bắt đã khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Bà Lâm Thị Thu Trà được cho là có liên quan đến vụ cho vay nặng lãi, khởi tố hành vi rửa tiền. Trước đó, bà được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có. Vợ Kinh Quốc sở hữu khối tài sản lớn, bất động sản từ TP.HCM đến Vũng Tàu. 

Trong suốt nhiều tháng qua, khi bà xã vướng phải sự việc gây xôn xao, nam diễn viên "Hướng Nghiệp" chọn cách im lặng và hạn chế xuất hiện trên MXH.

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Kinh Quốc im lặng suốt nhiều tháng này - Ảnh: FBNV

Mới đây, Kinh Quốc bất ngờ có bài đăng trên MXH gây chú ý. Cụ thể, anh chia sẻ trên trang cá nhân một bài báo nói về những diễn viên quần chúng. Nội dung bài đăng xoay quanh việc những diễn viên trẻ đã bày tỏ tâm tư, chia sẻ câu chuyện của bản thân mình khi dấn thân vào con đường nghệ thuật. 

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Bài đăng của Kinh Quốc - Ảnh chụp màn hình 

Kèm theo bài báo, Kinh Quốc viết: "Cứ kiên nhẫn, kiên trì, gặp thất bại cũng đừng nản… Rồi cũng sẽ tới lúc bạn thành công? Cơ hội luôn đến với mỗi người vào 1 thời điểm nào đó?”. Qua bài đăng, nhiều khán giả cho rằng nam nghệ sĩ đã rất thấu hiểu cho những bạn trẻ đam mê theo nghề và đây cũng như một lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm của anh trong tư cách một đàn anh đi trước, đã từng có nhiều trải nghiệm. 

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CĐM 'chào mừng' sự trở lại của Kinh Quốc - Ảnh chụp màn hình

Điều đáng chú ý nhất, đây chính là lần trở lại sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng vì ồn ào của vợ. Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận bất ngờ vì động thái mới của nam diễn viên. 

Diễn viên Kinh Quốc giờ ra sao sau ồn ào chuyện vợ đại gia bị bắt?

Diễn viên Kinh Quốc giờ ra sao sau ồn ào chuyện vợ đại gia bị bắt?

Kinh Quốc vẫn duy trì công việc sản xuất, diễn xuất phim ngắn và sống khá kín tiếng đời tư.

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