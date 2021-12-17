Trưởng FC bị tố 'chơi bẩn', đăng đàn 'xóc xiểm' 3 nàng Hậu đình đám, Khánh Vân nói gì?

Khánh Vân bộc bạch: "Những ngày qua Vân có nghe những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng, group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân cũng như các fan yêu mến beauty queens. Ở đây là nơi mọi người cùng làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp - gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ".

Cuối bài đăng, Khánh Vân đã gửi lời xin lỗi tới những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi ồn ào kể trên. Đồng thời, nàng hậu hy vọng FC của mình sẽ là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc những hành động không đúng.

Nguyên văn bài chia sẻ của Khánh Vân:

“Thực sự Vân rất buồn lúc này. Cảm xúc lẫn lộn. Một bên là người em của mình có những người hành động đi ngược lại cách mình hằng ngày Vân luôn bảo vệ fan phải hành động và làm việc như thế nào. Một bên là những chị em Vân rất quý trọng không chỉ bởi vì chúng ta là beauty queens, là người của công chúng, mà còn vì chúng ta cùng đi qua con đường giống nhau, nên chúng ta luôn có một sợi dây gắn bó với nhau bằng cách này hoặc cách khác.

Những ngày qua Vân có nghe những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng, group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân cũng như các fan yêu mến beauty queens. Ở đây là nơi mọi người cùng làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp - gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ.

Vân mong mọi người, từ những việc xảy ra trong vài ngày qua và cho đến hôm nay, chúng ta cần phải nhận ra rằng, tất cả những hành động mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng dù tốt, dù xấu đến những người xung quanh, vì vậy chúng ta cần phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Vân mong rằng, group của chúng ta sẽ luôn là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc hành động không đúng.

Vân cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Trân trọng!”