Trưởng FC bị tố 'chơi bẩn', đăng đàn 'xóc xiểm' 3 nàng Hậu đình đám, Khánh Vân nói gì?

Hậu trường 17/12/2021 14:39

Sau khi thông tin trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân lộ tin nhắn "hạ bệ" Miss Grand Thùy Tiên và đòi "phong sát" H'Hen Niê, nàng hậu đã chính thức lên tiếng bằng một tâm thư dài trên trang cá nhân.

Mới đây, MXH vô cùng xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook được cho là của trưởng FC hoa hậu Khánh Vân liên tục có những động thái cố ý “hạ bệ” Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, thậm chí còn đòi “phong sát” hoa hậu H’Hen Niê và có những lời lẽ thô tục với Kim Duyên.

hoa hau Khanh Van 1
3 người đẹp bị 'đưa vào tầm ngắm' trong ồn ào lần này - Ảnh: Internet

Cụ thể, netizen cho rằng người này đã "cổ động" các thành viên trong FC dùng nick ảo để lan truyền đoạn clip "xé giấy nợ" của Thùy Tiên. Đồng thời "ghét ra mặt" Kim Duyên và tuyên bố phong sát H'Hen Niê khi thấy nàng hậu thân thiết với Kim Duyên.

hoa hau Khanh Van 2
Trưởng FC của Khánh Vân 'đòi' phong sát H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Hành động của một bộ phận trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân đã gây nên luồng tranh cãi dữ dội, thậm chí nhiều người còn chỉ trích cả nàng hậu.

Cho đến mới đây, Khánh Vân đã chính thức lên tiếng sau ồn ào gây bão CĐM. Người đẹp hy vọng sẽ không còn những chuyện tương tự xảy ra và cho biết hành động nói trên là đi ngược lại với cách làm việc và suy nghĩ hằng ngày của cô.

hoa hau Khanh Van 3
Hai nàng hậu có mối quan hệ vô cùng thân thiết ở đời thường - Ảnh: Internet

Khánh Vân bộc bạch: "Những ngày qua Vân có nghe những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng, group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân cũng như các fan yêu mến beauty queens. Ở đây là nơi mọi người cùng làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp - gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ". 

hoa hau Khanh Van 4
Bài đăng của Khánh vân trong FC - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, Khánh Vân đã gửi lời xin lỗi tới những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi ồn ào kể trên. Đồng thời, nàng hậu hy vọng FC của mình sẽ là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc những hành động không đúng. 

hoa hau Khanh Van 5
Khánh Vân bị CĐM chỉ trích sau ồn ào của trường FC - Ảnh: Internet

Nguyên văn bài chia sẻ của Khánh Vân: 

“Thực sự Vân rất buồn lúc này. Cảm xúc lẫn lộn. Một bên là người em của mình có những người hành động đi ngược lại cách mình hằng ngày Vân luôn bảo vệ fan phải hành động và làm việc như thế nào. Một bên là những chị em Vân rất quý trọng không chỉ bởi vì chúng ta là beauty queens, là người của công chúng, mà còn vì chúng ta cùng đi qua con đường giống nhau, nên chúng ta luôn có một sợi dây gắn bó với nhau bằng cách này hoặc cách khác.

Những ngày qua Vân có nghe những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng, group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân cũng như các fan yêu mến beauty queens. Ở đây là nơi mọi người cùng làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp - gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ.

Vân mong mọi người, từ những việc xảy ra trong vài ngày qua và cho đến hôm nay, chúng ta cần phải nhận ra rằng, tất cả những hành động mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng dù tốt, dù xấu đến những người xung quanh, vì vậy chúng ta cần phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Vân mong rằng, group của chúng ta sẽ luôn là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc hành động không đúng.

Vân cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Trân trọng!”

Từ khóa:   Thùy Tiên H'Hen Niê Hoa hậu Khánh Vân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?