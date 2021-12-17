Trưởng FC bị tố 'chơi bẩn', đăng đàn 'xóc xiểm' 3 nàng Hậu đình đám, Khánh Vân nói gì?

Sau khi thông tin trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân lộ tin nhắn "hạ bệ" Miss Grand Thùy Tiên và đòi "phong sát" H'Hen Niê, nàng hậu đã chính thức lên tiếng bằng một tâm thư dài trên trang cá nhân.
Mới đây, MXH vô cùng xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook được cho là của trưởng FC hoa hậu Khánh Vân liên tục có những động thái cố ý “hạ bệ” Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, thậm chí còn đòi “phong sát” hoa hậu H’Hen Niê và có những lời lẽ thô tục với Kim Duyên.
Cụ thể, netizen cho rằng người này đã "cổ động" các thành viên trong FC dùng nick ảo để lan truyền đoạn clip "xé giấy nợ" của Thùy Tiên. Đồng thời "ghét ra mặt" Kim Duyên và tuyên bố phong sát H'Hen Niê khi thấy nàng hậu thân thiết với Kim Duyên.
Hành động của một bộ phận trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân đã gây nên luồng tranh cãi dữ dội, thậm chí nhiều người còn chỉ trích cả nàng hậu.
Cho đến mới đây, Khánh Vân đã chính thức lên tiếng sau ồn ào gây bão CĐM. Người đẹp hy vọng sẽ không còn những chuyện tương tự xảy ra và cho biết hành động nói trên là đi ngược lại với cách làm việc và suy nghĩ hằng ngày của cô.
Khánh Vân bộc bạch: "Những ngày qua Vân có nghe những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng, group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân cũng như các fan yêu mến beauty queens. Ở đây là nơi mọi người cùng làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp - gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ".
Cuối bài đăng, Khánh Vân đã gửi lời xin lỗi tới những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi ồn ào kể trên. Đồng thời, nàng hậu hy vọng FC của mình sẽ là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc những hành động không đúng.
Nguyên văn bài chia sẻ của Khánh Vân:
“Thực sự Vân rất buồn lúc này. Cảm xúc lẫn lộn. Một bên là người em của mình có những người hành động đi ngược lại cách mình hằng ngày Vân luôn bảo vệ fan phải hành động và làm việc như thế nào. Một bên là những chị em Vân rất quý trọng không chỉ bởi vì chúng ta là beauty queens, là người của công chúng, mà còn vì chúng ta cùng đi qua con đường giống nhau, nên chúng ta luôn có một sợi dây gắn bó với nhau bằng cách này hoặc cách khác.
Những ngày qua Vân có nghe những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng, group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân cũng như các fan yêu mến beauty queens. Ở đây là nơi mọi người cùng làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp - gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ.
Vân mong mọi người, từ những việc xảy ra trong vài ngày qua và cho đến hôm nay, chúng ta cần phải nhận ra rằng, tất cả những hành động mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng dù tốt, dù xấu đến những người xung quanh, vì vậy chúng ta cần phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.
Vân mong rằng, group của chúng ta sẽ luôn là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc hành động không đúng.
Vân cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi sự việc.
Trân trọng!”