Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao?

Hậu trường 17/12/2021 11:05

Cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp hiện đang vô cùng xôn xao trước loạt tin nhắn được cho là của trưởng FC hơn 55.000 thành viên của Hoa hậu Khánh Vân cố ý “chơi xấu” 3 nàng hậu khác của showbiz Việt là: Thùy Tiên, H'Hen Niê và Kim Duyên.

Mới đây, cộng đồng fan sắc đẹp của showbiz Việt chấn động trước loạt bài đăng tố cáo một nhân vật có tên L.Đ.T - người được cho là trưởng FC hơn 55.000 thành viên của hoa hậu Khánh Vân. Theo những đoạn tin nhắn bị rò rỉ, người này đã liên tục có những động thái được cho là cố ý “hạ bệ” hoa hậu Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, đòi “phong sát” hoa hậu H’Hen Niê và có những lời lẽ thô tục với Kim Duyên.

Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Cụ thể, người được cho là trưởng FC hoa hậu Khánh Vân đã lên kế hoạch và kêu gọi FC cùng nhau dùng nick ảo để lan truyền clip hoa hậu Thùy Tiên xé giấy nợ vào diễn đàn showbiz lớn trong thời gian cô tham dự Miss Grand International 2021 với lý do muốn “hạ bệ” nàng hậu và không có thiện cảm với cô.

Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn đang gây tranh cãi - Ảnh: Thế giới hoa hậu

 Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Chưa dừng lại tại đó, L.Đ.T được cho là không thích Kim Duyên nên khi thấy hoa hậu H'Hen Niê thân thiết với Kim Duyên nên đã lấy cớ ghét lây sang nàng hậu. Trưởng FC Khánh Vân thâm chị còn tuyên bố đòi “phong sát” H’Hen Niê. Về Kim Duyên, L.Đ.T cũng có những phát ngôn gây sốc trong group chat khi nói xấu và dùng những từ ngữ thô tục với cô và ê-kíp của cô.

Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Tài khoản được cho là Trường FC hoa hậu Khánh Vân có nhiều tin nhắn hạ bệ 3 nàng hậu - Ảnh: Thế giới hoa hậu
Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Ảnh: Thế giới hoa hậu

Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 6

Loạt tin nhắn sau khi bị lộ ra ngoài đã nhanh chóng gây sốc và khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Việc trưởng FC Khánh Vân có những hành động “chơi xấu” Thùy Tiên, Kim Duyên, H'Hen Niê dù không liên quan gì đến hoa hậu Khánh Vân nhưng cũng được cho là gián tiếp gây ảnh hưởng tới hình ảnh nàng hậu.

Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 7

Lộ tin nhắn trưởng FC hoa hậu Khánh Vân kêu gọi lan truyền clip xé giấy nợ của Thùy Tiên, tuyên bố 'phong sát' H'Hen Niê, thực hư ra sao? - Ảnh 8

Đáng chú ý, dù có thành kiến với những mỹ nhân trên nhưng L.Đ.T trước đó vẫn nhiều lần thể hiện sự ủng hộ với các nàng hậu này trên các diễn đàn sắc đẹp khiến trưởng FC Khánh Vân bị gắn mác sống 2 mặt. Vụ việc hiện vẫn đang được bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn MXH.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân hoa hậu Thùy Tiên H'Hen Niê

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