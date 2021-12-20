Việt Hương nhận thưởng lớn cuối năm, ông xã liền nhắn gửi lời chúc mừng ngọt ngào, đáng chú ý nhất là cách xưng hô dành cho vợ!

Tối 19/12, trong buổi trao giải thưởng Ngôi Sao Xanh, nghệ sĩ Việt Hương đã giành chiến thắng ở hạng mục Nữ Diễn viên Truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Hoà chung niềm vui này, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương đã không ngần ngại gửi lời chúc mừng đầy ngọt ngào đến vợ, đáng chú ý hơn là cách xưng hô "bé yêu" dành cho nữ diễn viên:

"Chúc mừng bé yêu của anh đã dành được Giải thưởng Ngôi Sao Xanh dành cho Nữ Diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn! Đây là là một niềm vinh hạnh. Thay mặt Việt Hương xin được cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật giải Ngôi Sao Xanh. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Minh Bùi "Mập" đã luôn chịu đựng cô em gái Việt Hương. Và đặc biệt cảm ơn quý khán giả đã yêu thích và ưu ái Việt Hương trong nhiều năm qua".