Việt Hương nhận thưởng lớn cuối năm, ông xã liền nhắn gửi lời chúc mừng ngọt ngào, đáng chú ý nhất là cách xưng hô dành cho vợ!

Nghệ sĩ Việt Hương đã chiến thắng ở hạng mục Nữ Diễn viên Truyền hình xuất sắc nhất tại Ngôi sao xanh 2021.
- Cúng giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài: Việt Hương nghẹn ngào bật khóc, Hoài Phương đàn lại ca khúc 'Nhỏ ơi'
- Trước ngày giỗ danh hài Chí Tài, Việt Hương bất ngờ bật mí một câu chuyện về cố nghệ sĩ
Tối 19/12, trong buổi trao giải thưởng Ngôi Sao Xanh, nghệ sĩ Việt Hương đã giành chiến thắng ở hạng mục Nữ Diễn viên Truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Hoà chung niềm vui này, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương đã không ngần ngại gửi lời chúc mừng đầy ngọt ngào đến vợ, đáng chú ý hơn là cách xưng hô "bé yêu" dành cho nữ diễn viên:
"Chúc mừng bé yêu của anh đã dành được Giải thưởng Ngôi Sao Xanh dành cho Nữ Diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn! Đây là là một niềm vinh hạnh. Thay mặt Việt Hương xin được cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật giải Ngôi Sao Xanh. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Minh Bùi "Mập" đã luôn chịu đựng cô em gái Việt Hương. Và đặc biệt cảm ơn quý khán giả đã yêu thích và ưu ái Việt Hương trong nhiều năm qua".
Trước đó, trên sân khấu của lễ trao giải, Việt Hương cũng xúc động gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn đồng hành cùng cô trong chặng đường làm nghệ thuật: "Cảm ơn những khán giả đã yêu thương Việt Hương, cũng như hội đồng đã cho Việt Hương giải thưởng này. Cảm ơn anh Hoàng Mập đã cho Việt Hương tham gia bộ phim truyền hình và có được giải thưởng này, cảm ơn anh đã tin tưởng và cảm ơn đến cả ê-kíp của bộ phim. Đặc biệt cảm ơn ông xã Hoài Phương".
Ngôi Sao Xanh là giải thưởng thường niên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, giới chuyên môn, truyền thông, nghệ sĩ và trở thành giải thưởng về Điện ảnh - Truyền hình được mong đợi hằng năm. Đồng thời, Ngôi Sao Xanh cũng là cầu nối đưa tên tuổi nghệ sĩ Việt vươn tầm quốc tế khi góp mặt tranh tài tại Giải thưởng truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA).