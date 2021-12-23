Con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm khá bức xúc khi chia sẻ việc mẹ của mình vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân.

Cố ca sĩ Phi Nhung đã qua đời đến nay đã được gần 3 tháng nhưng nỗi nhớ thương của những người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhiều người tỏ lòng tiếc thương về sự ra đi của cố ca sĩ, song vẫn xuất hiện một số thành phần lợi dụng hình ảnh, danh tiếng của người ra đi để câu tương tác "bẩn" và trục lợi cá nhân. Mới đây, con gái cố ca sĩ - Wendy Phạm tiếp tục chia sẻ việc mình bị giả mạo tài khoản, giả mạo trang cá nhân để lừa gạt người hâm mộ. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những lời thăm hỏi, chia sẻ, thì không ít người tỏ ra bức xúc và phẫn nộ thay Wendy Phạm.

Wendy Phạm chia sẻ những tài khoản giả mạo mẹ mình để người hâm mộ cảnh giác - Ảnh: Chụp màn hình Theo như chia sẻ của con gái Phi Nhung, nhiều trang fanpage đã sử dụng hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung để tư lợi cá nhân, mưu cầu danh tiếng cho bản thân mình. Tuy vẫn chưa phát hiện dấu hiệu lừa đảo của nhóm này, nhưng trang này đã có số lượng thành viên rất đông và còn có nhóm riêng. Vì để tránh những hậu quả sau này, Wendy Phạm phải lên tiếng cảnh báo. Nhiều khán giả cũng tỏ ra vô cùng bức xúc không kém gì Wendy Phạm - Ảnh: Internet Đây không phải lần đầu tiên Phi Nhung và con gái bị giả mạo tài khoản để lừa gạt người hâm mộ nhẹ dạ. Thời điểm tình trạng này xảy ra nhiều nhất là khi giọng ca "Bông điên điển" qua đời khi vô số những tài khoản ảo mang tên Wendy Phạm, Phi Nhung Phạm được lập ra nhằm câu tương tác và lợi dụng danh tiếng để trục lợi. Thậm chí, những người này hoàn toàn xa lạ nhưng lại nhận vơ là người nhà với cố ca sĩ, chia sẻ những câu chuyện nhằm lôi kéo dư luận.

Con gái nữ ca sĩ từng lên bài viết cảnh báo và thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân liên tục - Ảnh: Chụp màn hình Thời điểm đó, để tránh việc fan bị lừa dẫn đến mất tiền oan hoặc bị tin vào những thông tin không chính xác, Wendy đã phải đổi ảnh, cảnh báo trên trang cá nhân để nhiều người cảnh giác.

Đang hát bị khán giả réo 'Nhớ Phi Nhung quá!', phản ứng của Mạnh Quỳnh ra sao? Tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung vẫn chưa nguôi ngoai, người bạn tri kỷ, “người tình sân khấu” của mình hiện giờ đã không thể song ca cùng mình trong các chương trình nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-ca-si-phi-nhung-van-bi-loi-dung-danh-tieng-de-tu-loi-ca-nhan-con-gai-ruot-buc-xuc-len-tieng-442762.html