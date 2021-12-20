Lùm xùm từ thiện 'chưa nguội', Quang Lê bất ngờ có phát ngôn 'nóng' gây chú ý

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh đời sống của anh tại Mỹ. Đồng thời, phát ngôn liên quan đến từ thiện khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một video ghi lại cuộc sống của mình bên Mỹ. Cụ thể, vừa đi dạo anh vừa trò chuyện về cuộc sống, những người bạn và bất ngờ nhắc đến chuyện người giàu sẽ làm gì khi có nhiều tiền.

Quang Lê cho biết ở Mỹ có rất nhiều người giàu, họ thừa tiền không biết làm gì nên nhiều khi thuê cả máy bay lên trời nhả khói tặng người thân, bạn bè. Tuy nhiên, nam ca sĩ thì khác, Quang Lê giả thiết nếu có nhiều tiền anh sẽ không làm vậy mà đem tiền đi làm từ thiện.

Ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một video ghi lại cuộc sống của mình bên Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Nam ca sĩ bày tỏ: "Ở Mỹ có rất nhiều người giàu, thừa tiền không biết làm gì nên thuê nguyên một chiếc máy bay có phi công lái lên trời thả khói thành hình chữ nọ chữ kia tặng người yêu, bạn bè. Tôi thì không bao giờ có chuyện thuê máy bay chỉ để vẽ chữ lên trời. Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện chứ không làm mấy chuyện tốn kém như vậy".

Mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng Quang Lê dám nói lên quan điểm của mình giữa thời điểm chuyện từ thiện đang rất "nhảy cảm". Bởi vì loạt nghệ sĩ Việt khi bị réo tên trong ồn ào sao kê, bị tố ăn chặn tiền từ thiện. Dân mạng cho rằng, vì việc này có lẽ từ nay về sau sẽ ít ai dám đứng ra kêu gọi, làm từ thiện nữa. Sau phát ngôn của Quang Lê, nhiều người đồng tình với quan điểm của nam ca sĩ, thay vì làm những chuyện tốn kém đó, dành tiền cho từ thiện là điều nên làm.

Nam ca sĩ gây chú ý bởi phát ngôn về chuyện từ thiện - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số tài khoản còn nhắc khéo nam ca sĩ nên dùng tiền của mình từ thiện thôi chứ đừng nên kêu gọi, bởi kêu gọi là phải sao kê. Bài học của loạt nghệ sĩ vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho việc làm từ thiện không minh bạch và chuyên nghiệp.

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