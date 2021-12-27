Quang Lê mới đây đã có những lé lộ đầy bất ngờ về cố ca sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ cũng không khỏi xúc động khi nhớ về mong muốn cuối đời của người đồng nghiệp lúc nằm trên giường bệnh.

Nhân dịp đang ở Mỹ, Quang Lê vừa qua đã đến thăm nơi yên nghỉ của người đồng nghiệp quá cố Phi Nhung. Chuyến viếng thăm này được em trai cố ca sĩ quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đến trước di ảnh của đàn chị, Quang Lê đã có nhiều chia sẻ đầy xúc động về Phi Nhung, trong đó nam ca sĩ đặc biệt kể về câu chuyện tâm linh liên quan đến cố ca sĩ. Ảnh: Chụp từ YouTube Huy Family Theo đó, Quang Lê bất ngờ tiết lộ việc em gái mình đã 2 lần được Phi Nhung về báo mộng sau khi cô qua đời: “Hôm nay tôi đến thắp nhang chị Phi Nhung. Trước bàn thờ chị, tôi muốn kể câu chuyện em gái tôi hai lần nằm mơ thấy chị, được chị báo mộng đến tận hai lần. Em gái tôi sống ở Việt Nam, hôm nọ gọi điện cho tôi nói: "Anh Lê ơi, em nằm mơ thấy chị Phi Nhung về báo mộng hai lần. Chị bảo em mua đất đi, tốt lắm, nên em mua luôn". Chắc nhà đất ở Việt Nam đang lên" - Quang Lê chia sẻ.

Ảnh: Chụp từ YouTube Huy Family Ảnh: Chụp từ YouTube Huy Family Quang Lê cũng cho biết rằng, từ ngày Phi Nhung qua đời, rất nhiều nghệ sĩ đã mơ thây cô. Theo anh, cố ca sĩ vẫn đang còn đang hiện hữu và âm thầm quan tâm mọi người: "Nói chung, chị Phi Nhung vẫn còn hiện hữu và linh lắm, nên anh chị em nghệ sĩ chúng tôi vẫn thường nằm mơ thấy chị. Chị Việt Hương còn lập hẳn bàn thờ cho chị Phi Nhung để thắp hương mỗi ngày" - nam ca sĩ nói. Ảnh: Chụp từ YouTube Huy Family Nhìn những món ăn được đặt trên bàn thờ của Phi Nhung, Quang Lê cũng không khỏi bồi hồi. Được biết, bên cạnh chè thì khoai lang cũng món thường xuyên được người nhà cúng cho giọng ca “Bông điên điển”. Lý do là vì đây là những món ăn thuở sinh thời, Phi Nhung rất yêu thích.

Ảnh: Chụp từ YouTube Huy Family Quang Lê nhớ lại thời điểm Phi Nhung đang nằm điều trị tại bệnh viện, khi khỏe hơn chút và tỉnh lại thì nữ ca sĩ đã rất mong muốn được ăn khoai lang nướng. Quang Lê kể: “Tới khi nằm viện vì bệnh nặng, chị ấy còn bảo bác sĩ là muốn được ăn khoai lang, thương lắm”. Ảnh minh họa: Internet Ở thời điểm hiện tại, dù đã 3 tháng trôi qua nhưng sự ra đi của Phi Nhung vẫn để lại nỗi mất mát to lớn với các đồng nghiệp và người hâm mộ. Tro cốt của cố ca sĩ hiện đang được đặt tại Mỹ để gia đình chăm lo nhang khói. Tại Việt Nam, các nghệ sĩ cũng lập bàn thờ để mọi người đến thăm viếng. Con gái Phi Nhung cho biết sẽ để tro cốt mẹ tại Mỹ trong 1 năm rồi sẽ mang về Việt Nam. Sau đó, cô dự định sẽ trải tro cốt mẹ tại biển theo nguyện vọng của nữ ca sĩ lúc sinh thời.

Quang Lê nhớ lại tai nạn xe 'kinh hoàng': 'Tôi không biết trời đất gì, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi' Trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã bất ngờ chia sẻ về sự việc tai nạn ô tô dẫn đến đến bất tỉnh. Song, anh cũng tiết lộ một hành động cơ bản này đã giúp anh may mắn thoát nạn.

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