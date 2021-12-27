Duy Mạnh đáp trả gay gắt trước kết quả điều tra từ thiện của Hoài Linh, bị “khịa” hùa theo CEO Phương Hằng

Vừa qua, sau nhiều ồn ào, kết quả điều tra hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của NS Hoài Linh đã được Cơ quan CSĐT kết luận và thông tin. Theo đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ngày 30/11, Viện KSND TP.HCM có kết luận xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trước kết quả điều tra từ thiện của Hoài Linh, ca sĩ Duy Mạnh mới đây đã có phát ngôn gây chú ý. Cụ thể, một số cư dân mạng bất ngờ tràn vào “cà khịa” việc Duy Mạnh đã từng “hùa” theo bà Nguyễn Phương Hằng mỉa mai NS Hoài Linh: “Rồi báo chí lên nói và VTV đã có kết luận từ BCA là không có ăn chặn của NS Hoài Linh rồi kìa chú. Sao nghỉ nghe chú hùa theo CEO chửi nghệ sĩ rồi chú” - người này viết.

Ngay lập tức, giọng ca “Kiếp đỏ đen” không ngần ngại “vỗ mặt” người này cực gay gắt. Nam ca sĩ thẳng thừng tuyên bố Hoài Linh “không trung thực” khi cầm tiền cất đi 6 tháng: “Cầm tiền cất đi 6 tháng đến khi bị phát hiện mới trả lại. Đó là sự thiếu trung thực. Khi trả lại và nhờ MTTQ chuyển đến người dân. Về tội luật pháp thì không có tội. Nhưng không trung thực thì mất nghiệp còn ... gì nữa hả?” - Duy Mạnh đáp trả.

Ảnh chụp màn hình

Nam ca sĩ Duy Mạnh khẳng định danh hài Hoài Linh đã cố tình “ngâm tiền” kêu gọi từ thiện miền Trung suốt 6 tháng và chỉ đến khi bị bà Phương Hằng “réo tên” mới đi trao tặng theo kiểu “đối phó” như vậy là không trung thực và là điều khó chấp nhận được. Dù không có tội trên phương diện pháp luật nhưng rõ ràng niềm tin với danh hài Hoài Linh từ phía công chúng đã ít nhiều bị lung lay.

Đây không phải là lần đầu Duy Mạnh tỏ vẻ gay gắt trước vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ thời gian qua. Trước đó, nam ca sĩ nhiều lần thể hiện rõ sự ủng hộ với bà Nguyễn Phương Hằng, chỉ trích thẳng thắn, bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về những ồn ào của giới nghệ sĩ xoay quanh câu chuyện từ thiện và sao kê khiến dư luận nhức nhối thời gian vừa qua.Những lý lẽ và lập luận của Duy Mạnh cũng nhận được sự ủng hộ và đồng tình của đông đảo dư luận.