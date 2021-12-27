Long Nhật xót xa báo tin tang sự, cư dân mạng đồng loạt chia buồn

Vừa qua, ca sĩ Long Nhật xót xa thông báo ba nuôi của anh vừa qua đời trên trang cá nhân.
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Vào tối ngày 26/12, ca sĩ Long Nhật khiến khán giả vô cùng lo lắng và xót thương khi đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái báo tin buồn. Nam ca sĩ cho biết ba nuôi của anh vừa mới qua đời. Đồng thời, người này cũng chính là ba ruột của ca sĩ Cát Tuyền.
Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bày tỏ đầy xót xa: "Em gái ca sĩ Cát Tuyền vừa bay về Hoa Kỳ được 1 tháng thì ba của em mất. Anh là con nuôi của ba mẹ, về kịp với gia đình mình cúng ba. Em đang ở xa xôi nơi xứ người chịu tang ba 1 mình, anh thương em không làm sao nói hết!".
Trong những bức hình được chia sẻ, Long Nhật trong trang phục màu đen giản dị, quỳ gối bên gia đình của Cát Tuyền, thắp hương cho ba nữ ca sĩ cũng là ba nuôi của anh. Đồng thời, Long Nhật rơm rớm nước mắt, buồn bã không nói nên lời khi lại một lần nữa chứng kiến sự ra đi của người thân yêu.
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, khích lệ nam ca sĩ. Đồng thời, nhiều nghệ sĩ sau khi biết tin cũng nhắn gửi lời chia buồn đến anh. Có thể nói, nam ca sĩ đã nhận khá nhiều tin buồn, nhiều người bên cạnh anh đột ngột qua đời trong thời gian vừa qua.
Trước đó, ca sĩ Cát Tuyền đã thay toàn bộ ảnh bìa và ảnh đại diện trang cá nhân thành màu đen, thay cho lời thông báo ba ruột đã qua đời. Dù chưa rõ nguyên nhân nhưng nhiều sao Việt cùng cư dân mạng đã bày tỏ sự bàng hoàng, xót thương khi nhận tin dữ từ "giọng ca Tình Mãi Không Xa".