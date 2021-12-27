Long Nhật xót xa báo tin tang sự, cư dân mạng đồng loạt chia buồn

Vào tối ngày 26/12, ca sĩ Long Nhật khiến khán giả vô cùng lo lắng và xót thương khi đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái báo tin buồn. Nam ca sĩ cho biết ba nuôi của anh vừa mới qua đời. Đồng thời, người này cũng chính là ba ruột của ca sĩ Cát Tuyền.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bày tỏ đầy xót xa: "Em gái ca sĩ Cát Tuyền vừa bay về Hoa Kỳ được 1 tháng thì ba của em mất. Anh là con nuôi của ba mẹ, về kịp với gia đình mình cúng ba. Em đang ở xa xôi nơi xứ người chịu tang ba 1 mình, anh thương em không làm sao nói hết!".