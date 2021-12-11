Showbiz Việt bàng hoàng nhận tin ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời: Long Nhật nghẹn ngào vì lời hứa còn dang dở với người đồng nghiệp

Hậu trường 11/12/2021 21:19

Long Nhật không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Ngô Quốc Linh, đặc biệt là khi nhớ đến lời hứa còn dang dở với người đồng nghiệp.

Tối 11/12, showbiz Việt bàng hoàng trước sự ra đi của ca sĩ Ngô Quốc Linh. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bình Tinh, Hiếu Nghĩa, Lâm Khánh Chi,... đều đăng bài chia buồn và không khỏi xót xa khi phải nói tạm biệt với một người đồng nghiệp.

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Nam ca sĩ hưởng dương 41 tuổi - Ảnh: Internet
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Showbiz Việt bàng hoàng nhận tin ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời: Long Nhật nghẹn ngào vì lời hứa còn dang dở với người đồng nghiệp - Ảnh 3
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Nhiều nghệ sĩ Việt chia buồn cùng gia đình cố ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Được biết giọng ca trữ tình xứ Huế nhiễm Covid-19 và không qua khỏi. Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17h ngày 11/12 tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM.

Cách đây ít phút, nam ca sĩ Long Nhật cũng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Ngô Quốc Linh. Trên trang cá nhân, Long Nhật bùi ngùi khi lời hứa với cố ca sĩ còn dang dở. Anh viết: "Ngô Quốc Linh em trai của anh ơi! Em hẹn với anh, mình đi Hà Nội chấm thi vòng chung kết mà em ơi! Anh không dám tin sự thật đau lòng này".

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Long Nhật đau lòng vì chưa thể thực hiện lời hẹn cùng đồng nghiệp - Ảnh chụp màn hình

Trong những tháng từ giữa đến cuối năm 2021, showbiz Việt liên tục đón tin buồn khi nhiều nghệ sĩ đình đám không may qua đời vì COVID-19. 

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Long Nhật bùi ngùi xúc động khi tiếp tục phải tiễn biệt đồng nghiệp vì COVID-19 - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Ngô Quốc Linh sinh năm 1980 tại Thừa Thiên Huế, anh được khán giả biết đến với chất giọng ngọt ngào, trữ tình sâu lắng. Những bài hát gắn liền với tên tuổi của Ngô Quốc Linh như: Nội TôiChuyện Tình Ao CáThư Tình Cuối Mùa Thu, Tuổi nàng 15,...

Nam ca sĩ qua đời sau khoảng thời gian điều trị COVID-19, hưởng dương 41 tuổi.

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Tối ngày 11/12, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bình Tinh, Hiếu Nghĩa,... đồng loạt thông báo thông tin nam ca sĩ qua đời vì COVID-19 khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

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