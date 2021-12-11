Tối ngày 11/12, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bình Tinh, Hiếu Nghĩa,... đồng loạt thông báo thông tin nam ca sĩ qua đời vì COVID-19 khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, người nhà của ca sĩ Ngô Quốc Linh cho biết anh qua đời lúc 17 giờ ngày 11/12 tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, sau thời gian điều trị Covid-19, hưởng dương 41 tuổi.

Nam ca sĩ trữ tình Ngô Quốc Linh - Ảnh: Internet

Trước đó, theo chia sẻ từ nghệ sĩ Bình Tinh, Ngô Quốc Linh được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng không qua khỏi.

Tối ngày 11/12, trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bình Tinh, Hiếu Nghĩa cũng không tránh khỏi xúc động và đau buồn khi đăng tải thông báo nam ca sĩ qua đời khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bàng hoàng thông báo tang sự - Ảnh chụp màn hình

Lúc sinh thời, Ngô Quốc Linh đạt được thành công với thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc quê hương, được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến tại Việt Nam. Anh sở hữu chất giọng ngọt ngào và truyền cảm, gắn liền với một số ca khúc xứ Huế như: Lá Thư Đô Thị, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi....

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