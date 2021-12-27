Show diễn đầu tiên của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sau khi 'phá đảo' kỷ lục thế giới: Kỹ năng có 1-0-2 khiến người xem 'trợn tròn mắt' ngạc nhiên

Mới đây, sau khi xác lập kỷ lục thế giới, chính thức xô đổ thành tích trước đó của chính mình, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có sân khấu đầu tiên với màn trình diễn có 1-0-2 khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mới đây, vào trưa ngày 23/12, cặp đôi nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới trên 100 bậc thang chỉ trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Quốc Cơ, nhà thờ chỉ có 90 bậc thang, ban tổ chức sự kiện thi công thêm 10 bậc thang để anh và Quốc Nghiệp thực hiện thử thách. Màn trình diễn 'phi thường' của bộ đôi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp - Ảnh: FBNV Trước đó, vào tháng 12/2016, cặp nghệ sĩ từng lập kỷ lục Guinness khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona trong 52 giây. Trước đó, kỷ lục thuộc về cặp nghệ sĩ xiếc người Trung Quốc khi đi được 25 bậc thang trong một phút tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến năm 2014. Năm 2018, anh em nghệ sĩ xiếc tiếp tục lập kỷ lục khác - bịt mắt chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong 53,97 giây - tại Italy.

Ngay sau khi "phá đảo" thành tích của bản thân, cặp anh em tài năng này đã có sân khấu đầu tiên với màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Trên trang cá nhân, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hào hứng đăng tải lại loạt ảnh biểu diễn khiến người xem sửng sốt bởi độ khó và đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ảnh minh họa: Internet Trong ảnh, cặp anh em nghệ sĩ xiếc thực hiện các động tác thăng bằng trên không và màn "chồng đầu" ấn tượng. Hình ảnh tại sân khấu đầu tiên của cặp anh em nghệ sĩ xiếc - Ảnh: FBNV Bên dưới bài đăng, hàng trăm bình luận tấm tắc khen ngợi tài năng của 2 anh em đã được CĐM để lại. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Được biết, ngay sau khi xác lập kỷ lục thế giới mới, hai anh em đã được thưởng nóng số tiền hơn 1 tỷ đồng để động viên và cổ vũ tinh thần cố gắng hết mình mang niềm tự hào về cho quê hương của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Hậu 'phá đảo' thành tích Guinness của chính mình, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được thưởng NÓNG số tiền KHỦNG Mới đây, trên trang cá nhân, cặp anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã vui mừng thông báo được thưởng nóng số tiền khủng sau khi phá kỷ lục Guinness của chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/show-dien-dau-tien-cua-anh-em-quoc-co-quoc-nghiep-sau-khi-pha-dao-ky-luc-the-gioi-ky-nang-co-1-0-2-khien-nguoi-xem-tron-tron-mat-ngac-nhien-443254.html