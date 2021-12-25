Biến mới vụ '800 triệu bão tố': Trịnh Kim Chi liền có động thái 'bất thường' trên MXH sau khi Thương Tín cáo buộc 'gửi tiền quyên góp vào ngân hàng lấy lãi'

Giữa lúc dư luận đang xôn xao về phát ngôn liên quan đến 800 triệu của Thương Tín, NS Trịnh Kim Chi đã chính thức có động thái mới trên MXH.
- Thương Tín bác bỏ thông tin nhận được 800 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi, tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc
- Hậu 'quay xe' tố ngược Trịnh Kim Chi, Thương Tín chính thức lộ diện, thái độ 'khác lạ' khiến dư luận ngỡ ngàng
Liên quan đến số tiền 800 triệu "phá nát" mối quan hệ giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi, mới đây trong một livestream dài hơn 1 tiếng gần đây nhất, nam nghệ sĩ khẳng định Trịnh Kim Chi đang đổ oan cho mình vì bản thân chỉ lấy đúng 130 triệu, ngoài ra không cầm thêm bất kỳ một đồng nào. Trong số đó, ông đã bỏ ra 80 triệu để sửa chiếc xe người bạn tặng. Số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, vợ chồng nam tài tử đã mua căn nhà cấp 4 ở quê giá 170 triệu đồng. Riêng khoản tiền 242 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mà Trịnh Kim Chi mới bàn giao là số tiền tính riêng, không liên quan.
Về tiền bảo hiểm con gái, nam tài tử nói Trịnh Kim Chi không giữ đúng lời hứa. Nam tài tử còn khẳng định đàn em chỉ mới mua bảo hiểm cho con gái ông mới đây để "lòe thiên hạ". Ngoài ra, nam diễn viên còn cho rằng, Trịnh Kim Chi đã gửi tiền vào ngân hàng khác lấy lãi.
Giữa lúc dư luận đang xôn xao về phát ngôn này của Thương Tín, NS Trịnh Kim Chi đã chính thức có động thái mới trên MXH. Theo đó, nữ diễn viên không đả động đến lười cáo buộc của đàn anh mà chỉ đăng clip hậu trường quay phim cùng nhiều đàn em đồng nghiệp. Tuy nhiên, để tránh phiền hà, thị phi không đáng có, NS Trịnh Kim Chi đã tắt tính năng bình luận dưới đoạn clip này.
Được biết, vào tháng 2/2021 giữa lúc Thương Tín bị đột quỵ không có chi phí chữa trị, NS Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi, quyên góp và hỗ trợ giúp đỡ cho nam tài tử. Ngoài ra, nữ diễn viên còn trích ra một ít để mua tiền bảo hiểm cho con gái ông. Tuy nhiên, đến mới đây, sau khi Thương Tín chuyển về ở cùng một vị MTQ và được người này lo công việc làm shipper để kiếm sống, nam tài từ bất ngờ quay sang tố đàn em nhập nhằng tiền bạc và đòi nhờ công an vào cuộc điều tra.