Biến mới vụ '800 triệu bão tố': Trịnh Kim Chi liền có động thái 'bất thường' trên MXH sau khi Thương Tín cáo buộc 'gửi tiền quyên góp vào ngân hàng lấy lãi'

Liên quan đến số tiền 800 triệu "phá nát" mối quan hệ giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi, mới đây trong một livestream dài hơn 1 tiếng gần đây nhất, nam nghệ sĩ khẳng định Trịnh Kim Chi đang đổ oan cho mình vì bản thân chỉ lấy đúng 130 triệu, ngoài ra không cầm thêm bất kỳ một đồng nào. Trong số đó, ông đã bỏ ra 80 triệu để sửa chiếc xe người bạn tặng. Số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, vợ chồng nam tài tử đã mua căn nhà cấp 4 ở quê giá 170 triệu đồng. Riêng khoản tiền 242 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mà Trịnh Kim Chi mới bàn giao là số tiền tính riêng, không liên quan.

Thương Tín trong livestream mới nhất - Ảnh chụp màn hình

Về tiền bảo hiểm con gái, nam tài tử nói Trịnh Kim Chi không giữ đúng lời hứa. Nam tài tử còn khẳng định đàn em chỉ mới mua bảo hiểm cho con gái ông mới đây để "lòe thiên hạ". Ngoài ra, nam diễn viên còn cho rằng, Trịnh Kim Chi đã gửi tiền vào ngân hàng khác lấy lãi.