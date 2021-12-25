Biến căng: Thương Tín tố Trịnh Kim Chi mua bảo hiểm 'lấy lệ', tiền quyên góp tự gửi vào ngân hàng để 'bỏ túi' tiền lãi

Hậu trường 25/12/2021 14:13

Nhạc sĩ Tô Hiếu đề nghị NS Thương Tín một lần gặp mặt Trịnh Kim Chi làm rõ mọi chuyện. Ông đồng ý, song cũng không ngại tuyên bố việc sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc, sao kê các khoản tiền nếu đàn em từ chối đối chất.

Vào tháng 2/2021 giữa lúc Thương Tín bị đột quỵ không có chi phí chữa trị, NS Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi, quyên góp và hỗ trợ giúp đỡ cho nam tài tử. Ngoài ra, nữ diễn viên còn trích ra một ít để mua tiền bảo hiểm cho con gái ông. Tuy nhiên, đến mới đây, sau khi Thương Tín chuyển về ở cùng một vị MTQ và được người này lo công việc làm shipper để kiếm sống, nam tài từ bất ngờ quay sang tố đàn em nhập nhằng tiền bạc và đòi nhờ công an vào cuộc điều tra.

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Thương Tín và Trịnh Kim Chi trước khi xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: FBNV

Trong một livestream dài hơn 1 tiếng gần đây nhất, đích thân nhạc sĩ Tô Hiếu - người đã nhiều lần giúp đỡ Thương Tín đã đến gặp nam diễn viên để một lần làm rõ mọi chuyện.

Liên quan đến khoản tiền 800 triệu gây tranh cãi ở thời điểm hiện tại, Thương Tín khẳng định Trịnh Kim Chi đang đổ oan cho mình vì bản thân chỉ lấy đúng 130 triệu, ngoài ra không cầm thêm bất kỳ một đồng nào. Trong số đó, ông đã bỏ ra 80 triệu để sửa chiếc xe người bạn tặng. Số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, vợ chồng nam tài tử đã mua căn nhà cấp 4 ở quê giá 170 triệu đồng. Riêng khoản tiền 242 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mà Trịnh Kim Chi mới bàn giao là số tiền tính riêng, không liên quan.

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Nam nghệ sĩ và nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh cắt từ clip

 

Về tiền bảo hiểm con gái, chia sẻ với nhạc sĩ Tô Hiếu và khán giả, Thương Tín nói Trịnh Kim Chi không giữ đúng lời hứa. Nam tài tử còn khẳng định đàn em chỉ mới mua bảo hiểm cho con gái ông mới đây để "lòe thiên hạ". Ngoài ra, nam diễn viên còn cho rằng, Trịnh Kim Chi đã gửi tiền vào ngân hàng khác lấy lãi.

"Trịnh Kim Chi hứa với cộng đồng mạng là mua bảo hiểm cho con gái tôi, đóng nguyên một lúc chứ không phải hàng năm. Cứ nghĩ Trịnh Kim Chi đã đóng rồi, hỏi thì cũng bảo làm rồi nhưng sau này khi vợ tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám, hỏi biên lai đâu thì lòi ra không có.

Khi tôi đưa ra luật sư, họ nói hợp đồng này không có giá trị, vấn đề là Trịnh Kim Chi đóng tiền mới là thực tế còn hợp đồng làm 30 cái cũng được. Tiền Kim Chi lấy ra đóng tới nay cũng gần 1 năm rồi, khi vợ tôi hỏi biên lai đâu thì cô ấy bắt đầu ú ớ rồi nói là chưa mua, tiền ở ngân hàng khác để mà lấy lời.

Mãi sau Trịnh Kim Chi mới làm, động cơ là để đối phó với tôi, mới đây mới đóng bảo hiểm thôi. Đóng bảo hiểm 22-26 triệu/năm. Mà đang khổ như thế đóng 1 lần mấy chục triệu làm cái gì, phí. Bây giờ đang khổ thì cứ xoay sở đi chứ, tự dưng đưa hết tiền Kim Chi đóng bảo hiểm làm gì", Thương Tín nói.

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Nam tài tử khẳng định sẽ nhờ công an làm rõ thực hư - Ảnh: Internet

 

Cuối buổi livestream, Tô Hiếu đề nghị NS Thương Tín một lần gặp mặt Trịnh Kim Chi làm rõ mọi chuyện. Ông đồng ý, song cũng không ngại tuyên bố việc sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc, sao kê các khoản tiền nếu đàn em từ chối đối chất.

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Từ khóa:   Thương Tín Trịnh Kim Chi Tô Hiếu

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