Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng, đòi mời cả công an vào cuộc, con gái Bảo Quốc 'khiển trách': 'Vô lý, kỳ lạ'

Hậu trường 21/12/2021 21:20

Nữ nghệ sĩ Hồng Loan thẳng thắn lên tiếng: "Tôi nghĩ nếu Thương Tín muốn giải thích rõ về số tiền đó thì hãy lên nói chuyện cho rõ ràng, ba mặt một lời để khán giả hiểu. Đừng nói mập mờ, khiến khán giả hiểu lầm Trịnh Kim Chi".

Mới đây, sau khi nhận lại số tiền hơn 200 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi, Thương Tín bất ngờ lên tiếng tố đàn em nhập nhằng tiền nong. Cụ thể, chia sẻ với Thanh Niên, nam diễn viên cho hay: "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu".

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Nữ diễn viên trao lại tiền cho vợ chồng Thương Tín - Ảnh: FBNV

Thậm chí, nam nghệ sĩ cũng không ngại cho biết việc kêu gọi quyên góp giúp đỡ anh là do Trịnh Kim Chi tự làm chứ không hề hỏi ý kiến vợ chồng mình. nam diễn viên bộc bạch: "Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết".

Ngay lập tức phát ngôn của Thương Tín đã gây tranh cãi lớn. Phần đông khán giả cho rằng nam diễn viên cư xử không đúng mực với ân nhân của mình. Thậm chí một số netizen còn khẳng định Trịnh Kim Chi đang "làm ơn mắc oán".

Mới đây, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã có đôi lời chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân xoay quanh lời tố cáo này của Thương Tín. 

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Nữ nghệ sĩ cải lương Hồng Loan cho rằng những gì Thương Tín phát ngôn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Trịnh Kim Chi - Ảnh chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ bức xúc thay Trịnh Kim Chi và khẳng định: "Tôi hiểu, ý của nghệ sĩ Thương Tín là muốn giãi bày cho cộng đồng mạng biết rằng, ông không nhận số tiền 800 triệu như mọi người đồn thổi. Tuy nhiên, sự đính chính này lại dính đến nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trong khi chính Trịnh Kim Chi đã đứng ra lo liệu khi Thương Tín gặp nhiều khó khăn. Tôi có thể nói, Trịnh Kim Chi là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ Thương Tín để ông có được số tiền đó.

Tôi nghĩ nếu Thương Tín muốn giải thích rõ về số tiền đó thì hãy lên nói chuyện cho rõ ràng, ba mặt một lời để khán giả hiểu. Đừng nói mập mờ, khiến khán giả hiểu lầm Trịnh Kim Chi.

Hiện tại, nhiều khán giả đang nghĩ Trịnh Kim Chi có sự mập mờ trong vấn đề tiền bạc quyên góp cho Thương Tín.

Tôi thấy khá vô lí khi phía Thương Tín đòi mời cả công an vào cuộc. Vấn đề này rất đơn giản, dễ dàng, chỉ cần đôi bên ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau là được rồi.

Thương Tín còn nói rằng, ông không kêu Trịnh Kim Chi đi quyên góp hay mua bảo hiểm cho con mình mà là Trịnh Kim Chi tự ý làm.

Việc Thương Tín nói Trịnh Kim Chi như vậy khiến tôi thấy rất buồn và chán khi lòng tốt lại bị nghĩ là làm phiền. Nhiều người tốt nghe câu chuyện này xong sẽ nghĩ sao mình lại bao đồng thế.

Tự nhiên đứng ra lo liệu, quyên góp cho một người không liên quan rồi tới giờ bị chính người ta đổ tiếng oan cho mình, thật kỳ lạ.

Tôi nghĩ, cách giải quyết tốt nhất để cộng đồng mạng hiểu và không ném đá Thương Tín lẫn Trịnh Kim Chi là cả hai nên cùng ngồi lại, nói chuyện đàng hoàng, có mặt báo chí hoặc livestream đàng hoàng, chứ cứ lời qua tiếng lại về nhau chẳng hay ho gì".

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Hiện Thương Tín đang làm shipper - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại nam tài tử Biệt Động Sài Gòn đã được một MTQ lo nơi ăn chốn ở và công việc để kiếm thêm thu nhập hàng ngày. Đồng thời nữ diễn viên Trịnh Kim Chi cũng đã hoàn tất trao lại số tiền hơn 200 triệu cho vợ chồng đàn anh. Tuy nhiên, sự việc giữa đôi bên vẫn khiến dư luận xôn xao, bàn tán không ngừng.

Trịnh Kim Chi lên tiếng sau khi bị Thương Tín "quay xe", chính thức làm rõ khoản tiền 400 triệu kêu gọi!

Trịnh Kim Chi lên tiếng sau khi bị Thương Tín "quay xe", chính thức làm rõ khoản tiền 400 triệu kêu gọi!

"Chi vẫn ổn, nói là ổn nhưng buồn, buồn nhiều lắm", Trịnh Kim Chi chia sẻ giữa ồn ào với Thương Tín.

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Từ khóa:   Thương Tín Trịnh Kim Chi Hồng Loan

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