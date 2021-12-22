Hậu 'quay xe' tố ngược Trịnh Kim Chi, Thương Tín chính thức lộ diện, thái độ 'khác lạ' khiến dư luận ngỡ ngàng

Sau nhiều phát ngôn tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền từ thiện, mới đây Thương Tín đã chính thức lộ diện. Song thái độ lại khiến công chúng ngỡ ngàng.

Những ngày gần đây, vụ ồn ào giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi đang khiến dư luận vô cùng dậy sóng. Tại thời điểm nam tài tử Biệt Động Sài Gòn nhập viện vì đột quỵ, Trịnh Kim Chi là người đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ để giúp đàn anh trong cơn hoạn nạn. Song mới đây, Thương Tín lại bất ngờ lên tiếng tố nữ diễn viên nhập nhằng chuyện tiền bạc. Thậm chí ông còn khẳng định Trịnh Kim Chi tự giúp đỡ, bản thân không hề nhờ vả. Những phát ngôn của Thương Tín ngay lập tức vướng phải tranh cãi dữ dội.

Mối quan hệ giữa hai diễn viên được CĐM dự đoán sẽ sớm 'tan tác' hậu lời tố ngược của Thương Tín - Ảnh: Internet

Đến chiều ngày 21/12, nam nghệ sĩ đã lộ diện sau nhiều ngày bị dư luận chỉ trích "ăn cháo đá bát". Cụ thể, một mạnh thường quân giúp đỡ cho nam diễn viên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, cùng nam tài tử đang ăn chè, Thương Tín vẫn giữ thái độ khá tốt, nở nụ cười giữa tâm bão.

Động thái mới của Thương Tín - Ảnh chụp màn hình

Được biết, hiện NS Thương Tín hiện đang làm shipper. Nơi ăn, chốn ở cũng được vị MTQ này giúp đỡ, hỗ trợ.

Liên quan đến lời tố ngược của đàn anh, về phía Trịnh Kim Chi, nữ diễn viên bộc bạch cảm thấy buồn và thất vọng. Đồng thời, hôm qua 21/12, cô đã công khai chia sẻ lại loạt bài đăng liên quan đến quá trình kêu gọi, tổng hợp và trao tiền cho Thương Tín tại thời điểm nam diễn viên nhập viện.

Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng, đòi mời cả công an vào cuộc, con gái Bảo Quốc 'khiển trách': 'Vô lý, kỳ lạ' Nữ nghệ sĩ Hồng Loan thẳng thắn lên tiếng: "Tôi nghĩ nếu Thương Tín muốn giải thích rõ về số tiền đó thì hãy lên nói chuyện cho rõ ràng, ba mặt một lời để khán giả hiểu. Đừng nói mập mờ, khiến khán giả hiểu lầm Trịnh Kim Chi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-quay-xe-to-nguoc-trinh-kim-chi-thuong-tin-chinh-thuc-lo-dien-thai-do-khac-la-khien-du-luan-ngo-ngang-442575.html