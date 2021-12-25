Hậu 'phá đảo' thành tích Guinness của chính mình, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được thưởng NÓNG số tiền KHỦNG

Mới đây, trên trang cá nhân, cặp anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã vui mừng thông báo được thưởng nóng số tiền khủng sau khi phá kỷ lục Guinness của chính mình.

Mới đây, vào trưa ngày 23/12, cặp đôi nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới trên 100 bậc thang chỉ trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Quốc Cơ, nhà thờ chỉ có 90 bậc thang, ban tổ chức sự kiện thi công thêm 10 bậc thang để anh và Quốc Nghiệp thực hiện thử thách. Anh cho biết: "10 bậc thang được thiết kế mới có chiều cao, chất liệu khác biệt nhiều so với 90 bậc sẵn có. Chúng tôi không được tập luyện trước với 10 bậc này. Cả hai sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm lâu năm, duy trì nhịp thở, nhịp chân với tốc độ vừa phải để cán đích thành công", Quốc Cơ chia sẻ trên VnExpress.

Màn trình diễn 'phi thường' của bộ đôi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp - Ảnh: FBNV Trước đó, vào tháng 12/2016, cặp nghệ sĩ từng lập kỷ lục Guinness khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona trong 52 giây. Trước đó, kỷ lục thuộc về cặp nghệ sĩ xiếc người Trung Quốc khi đi được 25 bậc thang trong một phút tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến năm 2014. Năm 2018, anh em nghệ sĩ xiếc tiếp tục lập kỷ lục khác - bịt mắt chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong 53,97 giây - tại Italy. Hai anh em tự 'đạp đổ' và xác lập kỷ lục mới - Ảnh: FBNV Ngay sau khi tự "phá đảo" kỷ lục của bản thân, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã được thưởng nóng ngay tại địa điểm biểu diễn. Cụ thể, chiều nay 25/12, trên trang cá nhân, Quốc Nghiệp thông báo: "Vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng sau khi chinh phục được kỷ lục mới thì Quốc Cơ Quốc Nghiệp lại đón nhận thêm một món quà quá bất ngờ. Hai anh em được thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng. Đây thật sự là một món quà tinh thần quá đỗi ý nghĩa đối với Cơ Nghiệp ngay lúc này.

Bài đăng của Quốc Nghiệp - Ảnh chụp màn hình Theo đó, một doanh nghiệp lớn đã thưởng cho hai anh em số tiền 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) vì thành tích xuất sắc. Cũng trong bài đăng, Quốc Nghiệp không quên cảm ơn khán giả vì đã luôn ủng hộ, tiếp sức cho hai anh em. Cặp đôi nghệ sĩ xiếc hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu mang xiếc Việt Nam vươn ra thế giới để không phụ tấm lòng tin yêu của mọi người.

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