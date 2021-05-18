Hôn nhân viên mãn sau ánh hào quang của ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Cơ và ‘én vàng’ Hồng Phượng

Hậu trường 18/05/2021 12:22

Trên sân khấu là “hoàng tử xiếc”, Quốc Cơ về nhà làm ông bố hai con hạnh phúc với tổ ấm đáng mơ ước cùng "én vàng" Hồng Phượng.

Quốc Cơ được biết đến là “hoàng tử xiếc” Việt Nam sau thành công trong đêm chung kết Britain's Got Talent 2018 cùng em trai Quốc Nghiệp. Đằng sau ánh hào quang sân khấu, Quốc Cơ còn có một gia đình đầm ấm hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Bà xã Quốc Cơ là Hồng Phượng - MC nổi tiếng của Đài truyền hình TP.HCM.

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Quốc Cơ thường xuyên lưu diễn, gặp không ít người đẹp, nhưng chỉ rung động duy nhất với vợ Hồng Phượng

Với sự thành công và độ nổi tiếng của mình, cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ rất được công chúng quan tâm. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, đầy ngọt ngào cho thấy cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Hiện tại, Quốc Cơ – Hồng Phượng đang hạnh phúc với mái ấm “đủ nếp đủ tẻ” cùng bé Bắp – Giang Vĩ Lâm và bé Dâu – Giang Khả Vy.

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Gia đình viên mãn đáng ngưỡng mộ khi có 'đủ nếp đủ tẻ'

Kể từ khi lên chức ông bố hai con, nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Sức mạnh đôi tay" không chỉ là cơ bắp để thực hiện xiếc mà còn là "nôi" ru em Dâu rất êm dịu và hiệu quả nữa nha cả nhà. Em trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan nhưng cũng có những đêm "thương" Papa và Mami nên cứ khuya là mở mắt ra nhìn một cách đắm đuối trong vài tiếng, có ru thế nào mắt vẫn tròn xoe.

Mẹ Hồng Phượng thì ngồi vắt sữa, Papa thì bế em, ru em Papa mệt mắt muốn nhắm lại, còn em thì chưa có dấu hiệu gì của sự muốn "đi ngủ", vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt thức đêm của Papa".

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Là ông bố hai con, Quốc Cơ trở thành người đàn ông khéo léo, tận tâm chăm sóc con cái

Tuy nhiên, để có được hạnh phúc ấm êm như hiện tại, trước đây cặp đôi cũng đã từng đứng trước ngưỡng đổ vỡ: “Từ khi kết hôn rồi tiếp tục bận rộn với hai em Bắp và Dâu, thỉnh thoảng vợ chồng mình lại quên mất nhau. Có thời gian khi sinh em Bắp được vài tháng, hai vợ chồng bị stress kinh khủng, tối ngày cứ nhìn nhau với nhưng bộ đồ mặc trong nhà, mặt lúc nào cũng nhợt nhạt...có thể nói là cả hai cùng "không tươm tất". Và lần đó các cuộc chiến đều tăng vì sự khó chịu của đôi bên dành cho nhau...”

Khi đó, chính bé Bắp là sợi dây gắn kết hôn nhân của hai người. Và nếu Bắp là sợi dây gắn kết hôn nhân của bố mẹ thì bé Dâu sau này chính là nền tảng yêu thương của cả gia đình. Vợ chồng Quốc Cơ – Hồng Phượng nhận ra rằng, họ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn. Chính con cái đã giúp cả hai bỏ bớt cái tôi của mình để dung hoà, sống yêu thương, biết chấp nhận khuyết điểm và trân trọng ưu điểm của nhau.

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Các con là sợi dây liên kết tình cảm gia đình và giúp cả nhà tiếp tục cùng nhau xây dựng hạnh phúc

Ngoài ra, vợ chồng “hoàng tử xiếc” cũng chia sẻ về cách dành thời gian cho nhau, “hâm nóng” lại tình cảm:

“Hai vợ chồng nhận ra càng phải thay đổi làm mới cuộc sống bằng nhưng chuyến đi xa, sự tươm tất chỉn chu trong mắt bạn đời hằng ngày, chính điều đó làm cả hai cảm thấy thoải mái và gắn kết nhiều hơn. Tình yêu vẫn ở đó và quan trọng là chúng ta làm thế nào để sự yêu thương lớn lên theo từng ngày. Hãy cùng tôn trọng, yêu thương và trưởng thành cùng nhau.”

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Tuy đã có với nhau hai mặt con, Quốc Cơ - Hồng Phượng vẫn tình cảm mặn nồng, tươi vui như cặp đôi mới cưới 
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Dù cuộc sống đầy xô bồ và bận rộn, vợ chồng cũng nên biết dành thời gian cho nhau. Đó cũng là cách để giữ lửa hôn nhân. 
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Qua những khó khăn thử thách trong hôn nhân, cặp đôi hiểu ra để giữ vững tổ ấm, vợ chồng phải biết chấp nhận khuyết điểm và trân trọng ưu điểm của nhau

Sau bao sóng gió trong hôn nhân, chia sẻ về gia đình của mình, Én vàng 2006 Hồng Phượng thổ lộ: "Tôi cảm thấy may mắn khi ông xã là người tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình. Anh luôn cố gắng dung hòa sự khác biệt giữa các thành viên, giữ cho tổ ấm được bình yên, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng luôn đặt mình vào vị trí của chồng để hiểu, cảm thông cho anh và gắn kết với các thành viên còn lại trong gia đình chồng. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, thấy thoải mái khi "sống chung với mẹ chồng".

Ảnh: FBNV

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