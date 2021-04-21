'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, anh em nhà xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ. Bên cạnh đó, cặp đôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến đấng sinh thành trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Hai anh em chia sẻ: "Chúc mừng 40 năm ngày cưới của Siêu Anh Hùng Ba và Siêu Nội Trợ Má... Ba Má là một tấm gương sáng lớn để tụi con phải noi theo học hỏi về sự yêu thương và che chở trên hành trình xây dựng một gia đình hạnh phúc! Chúc Ba Má mãi mãi được nở nụ cười an yên và yêu thương nhau cho đến cuối đời nhé".

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