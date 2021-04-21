'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ

Hậu trường 21/04/2021 11:10

Cặp đôi vàng trong làng xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa chúc mừng kỉ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, anh em nhà xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ. Bên cạnh đó, cặp đôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến đấng sinh thành trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Hai anh em chia sẻ: "Chúc mừng 40 năm ngày cưới của Siêu Anh Hùng Ba và Siêu Nội Trợ Má... Ba Má là một tấm gương sáng lớn để tụi con phải noi theo học hỏi về sự yêu thương và che chở trên hành trình xây dựng một gia đình hạnh phúc! Chúc Ba Má mãi mãi được nở nụ cười an yên và yêu thương nhau cho đến cuối đời nhé". 

'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 1
'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, cư dân mạng không quên hỏi thăm vì thiếu vắng hai nàng dâu xinh đẹp trong khung hình này
 
'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 2
Ông Giang Kiếm Thanh và vợ đã 'chung hộ khẩu' với nhau đến 40 năm

 'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 3

'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 4

'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 5

'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 6
Cặp đôi vẫn mặn nồng như 'vợ chồng son' khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ
 
'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 7
Quốc Nghiệp, vợ Ngọc Mai cùng các con trong buổi tiệc
 
'Tam đại đồng đường' nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp rạng rỡ trong lễ kỷ niệm 'vàng son' 40 năm về chung một nhà của bố mẹ - Ảnh 8
Quốc Cơ, Hồng Phượng và các con chụp ảnh cùng bố mẹ

Bên dưới bài viết, nhiều người gửi lời chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng lương y Giang Kiếm Thanh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vì ông bà đã nuôi nấng và đào tạo nên cặp đôi vàng trong làng xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, giúp đưa xiếc Việt Nam ra đấu trường quốc tế. 

Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp là hai nghệ sĩ xiếc nổi tiếng, gây tiếng vang lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Để Quốc Cơ và Quốc Nghiệp có thành quả như ngày hôm nay, phần lớn công lao đến từ sự hỗ trợ của bố mẹ. Bố của hai "Hoàng tử xiếc" là Giang Kiếm Thanh - người Việt gốc Hoa. Ngoài nghề lương y, ông còn luyện võ thiếu lâm và nổi tiếng với "kỷ lục" trồng chuối bằng 3 ngón tay.

'Bản sao nhí' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện, cộng đồng mạng 'hóng hớt' tiết mục nối nghiệp bố của các 'hoàng tử bé'

'Bản sao nhí' nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện, cộng đồng mạng 'hóng hớt' tiết mục nối nghiệp bố của các 'hoàng tử bé'

Cặp anh em vàng trong làng xiếc Việt - Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bất ngờ đăng tải hình ảnh của "bản sao nhí" khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

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Từ khóa:   Quốc Cơ và Hồng Phượng Giang Quốc Cơ Giang Quốc Nghiệp

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