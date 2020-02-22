MC Hồng Phượng sinh con thứ 2 cho nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, lộ diện mạo em bé

Sáng nay, vợ chồng MC Hồng Phượng và 'hoàng tử xiếc' Quốc Cơ vui mừng chào đón con thứ 2 ra đời khỏe mạnh. Vậy là tổ ấm của cặp đôi đã 'đủ nếp đủ tẻ'.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, MC Hồng Phượng nhập viện ngày 21 nhưng đến sáng 22/2 thì mới sinh. Én vàng 2006 sinh mổ con gái nặng 3,4kg. Hiện sức khỏe của Hồng Phượng đã ổn định. Dù vậy, cô vẫn nằm lại bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc và theo dõi thêm.

Quốc Cơ hạnh phúc lưu lại kỷ niệm ngày đầu tiên 'công chúa nhỏ' chào đời - Ảnh: FB

Lần sinh con thứ 2, Hồng Phượng được ông xã túc trực bên cạnh chăm sóc. Anh chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ đồ dùng cá nhân cho mẹ và bé sơ sinh trước khi đưa vợ lên bàn đẻ.

Cuối năm 2016, cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng. Bé Bắp giờ đã khôn lớn và kháu khỉnh - Ảnh: FB

Trước đó, MC Hồng Phượng đã đăng tải dòng tâm sự dài trong ngày được chồng đưa vào bệnh viện chờ sinh. An tâm vì có ông xã bên cạnh, cô thoải mái đợi con gái cưng ra đời.

"Giờ thì đang nằm yên trong bệnh viện chờ đợi bé yêu của mẹ chào đời. Sao mà cái cảnh này y chang 3 năm trước, lúc sinh Bắp. Chắc cũng vì có kinh nghiệm lần đầu rồi nên mình chẳng thấy hồi hộp, hoang mang là mấy... dù bụng đã bắt đầu đau từ chiều nhưng cái cảm giác làm mẹ khiến mình tự tin là vẫn chưa tới lúc, nên Bầu vẫn rất thoải mái chuẩn bị mọi thứ, vẫn ung dung tắm rửa, thay đồ, ăn sáng, cùng chồng đi dạo, sau đó chậm rãi vào bệnh viện khi cơn đau kéo đến ngày càng gần.

Lần sinh con thứ 2, Hồng Phượng bớt hồi hộp vì có chồng bên cạnh - Ảnh: FB

Một ngày thật dài và bận rộn... hết sức hài lòng khi có anh chồng đồng hành cùng mình, lo lắng từ A đến Z... duy chỉ có nỗi sợ đau kim chích là không ai lo cho mình được mà thôi... cố lên... không biết cảm giác đón baby thứ 2 này có giống lần trước không nữa", Hồng Phượng chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-hong-phuong-sinh-con-thu-2-cho-nghe-si-xiec-quoc-co-lo-dien-mao-em-be-351647.html