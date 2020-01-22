Sau hơn 1 tuần sinh con, Hoa hậu Jennifer Phạm 'đẹp hết phần thiên hạ' khi đi sắm Tết

Hậu trường 22/01/2020 17:28

Hoa hậu Jennifer Phạm thu hút sự chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn sau hơn một tuần "vượt cạn".

Ngày 13/1 vừa qua, Hoa hậu Jennifer Phạmdoanh nhân Đức Hải hạnh phúc đón con gái chào đời khỏe mạnh. "Thiên thần nhỏ" vừa ra đời là con thứ 4 của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 và là "trái ngọt" thứ 3 giữa cô và chồng danh nhân, được đặt tên ở nhà là Nấm.

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Tăng hơn 10kg khi bầu bí, nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB

Sau hơn 1 tuần hạ sinh con gái thành công, Jennifer Phạm vừa cập nhật hình ảnh mới nhất đến người hâm mộ. Trên trang cá nhân, bà mẹ 4 con chia sẻ ảnh đi mua sắm cùng gia đình để chuẩn bị đón Tết. Cô viết: "Mẹ bỉm sữa sổng chuồng đi sắm Tết hihi. Cả nhà đã chuẩn bị đón năm mới đến đâu rồi ạ?".

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Vóc dáng nuột nà của Jennifer Phạm sau chưa đầy 10 ngày sinh con - Ảnh: FB

Dù chỉ mới "vượt cạn" được ít ngày nhưng nàng hậu nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Cô được ngợi khen hết lời bởi sắc vóc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 35.

Khi được hỏi về việc ra ngoài sớm sau sinh, Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ: "Đúng ra tôi vẫn phải ở cữ nhưng vì muốn nhà có không khí Tết nên đã tranh thủ đưa mấy đứa nhỏ đi chợ để cùng chọn cành đào, cành mai. Sau đó, cả nhà cùng nhau trang trí để chuẩn bị đón năm mới".

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Tổ ấm hạnh phúc của Jennifer Phạm bên chồng doanh nhân - Ảnh: FB

Trong thời gian mang thai, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 giữ được tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất. Cô tạm gác mọi công việc và cùng chồng con đi du lịch nhiều nơi. Trước khi sinh nhiều tháng, mẹ chồng cô đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc con dâu và đón cháu nội ra đời.

Hoa hậu Jennifer Phạm hạ sinh con thứ 4, được mẹ chồng đích thân chăm sóc

Hoa hậu Jennifer Phạm hạ sinh con thứ 4, được mẹ chồng đích thân chăm sóc

Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã doanh nhân đón con gái cưng ra đời vào chiều 13/1. Trước đó, mẹ chồng nàng hậu đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chăm con dâu.

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Từ khóa:   doanh nhân Đức Hải Jennifer Phạm Jennifer Phạm sinh con

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