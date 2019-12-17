Jennifer Phạm khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi mang thai con thứ 4

Hậu trường 17/12/2019 13:47

Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em trầm trồ ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời dù đã bước vào những tháng cuối thai kỳ.

Sau khi mang bầu con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm hạn chế công việc để tập trung dưỡng thai theo lời khuyên của ông xã. Cô dành nhiều thời gian hơn bên chồng con, được doanh nhân Đức Hải đưa đi du lịch nhiều nơi. Dù tăng hơn 10kg vào những tháng cuối thai kỳ nhưng nàng hậu vẫn được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung.

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Hoa hậu Jennifer Phạm gợi cảm dù sắp đến ngày 'vượt cạn' - Ảnh: FB

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Dù tăng hơn 10kg nhưng vóc dáng của nàng hậu vẫn không thay đổi nhiều ngoại trừ vòng 2 - Ảnh: FB

Mới đây, Jennifer Phạm vừa thực hiện bộ ảnh bầu để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa khi mang thai lần 4. Dù vòng 2 nhô cao nhưng Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm.

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Bộ ảnh vừa được Jennifer Phạm công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FB

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Cuộc sống hôn nhân viên mãn chính là 'liều thuốc tiên' giúp chân dài này ngày càng rạng ngời ở tuổi 34 - Ảnh: FB

Cô còn đính kèm dòng chia sẻ nói về suy nghĩ của phụ nữ nói chung và bản thân nói riêng khi thai nghén: "Phụ nữ khi mang thai thường sẽ cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình vì những sự thay đổi của cơ thể ngày càng ‘phình’ to ra kèm theo các dấu hiệu sạm da, rạn da xấu xí. Nhưng nếu nhìn một cách lạc quan hơn thì có lẽ đây là những tháng ngày tươi sáng nhất khi người phụ nữ ấy đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng và mang trong mình mầm sống của một (hoặc nhiều) thiên thần. Khi đó, nhan sắc của người phụ nữ không phải là sự cân đối, hoàn mỹ của 3 vòng nữa, mà là vẻ đẹp viên mãn, tròn trịa, vẹn toàn khi đạt được một trong những ‘thành quả’ lớn nhất của cuộc sống".

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Jennifer Phạm tạm gác công việc, ngừng chạy show để dưỡng thai - Ảnh: FB
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Cô thực hiện bộ ảnh bán nude khoe bụng bầu gợi cảm - Ảnh: FB

Hiện tại, sức khỏe của Hoa hậu Jennifer Phạm và thai nhi rất tốt. Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, cô được ông xã quan tâm và chăm sóc chu đáo. Được biết, mẹ ruột doanh nhân Đức Hải cũng đã bay ra Hà Nội để tiện chăm sóc con dâu khi ngày sinh cận kề.

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