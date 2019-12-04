Đăng ảnh con gái lên trang cá nhân, Jennifer Phạm nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ cộng đồng mạng

Hậu trường 04/12/2019 17:13

Loạt ảnh mới nhất của bé Na (Thùy An) – con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thu hút sự chú ý của dân mạng. Cô bé càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Jennifer Phạm đã đăng tải loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của con gái Thùy An (tên thân mật là bé Na) kèm dòng trạng thái: “Bông hoa nhỏ của tôi”.

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Thùy An diện váy công chúa điệu đà, vô tư tạo dáng đầy hồn nhiên - Ảnh: FB

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Bé Thùy An được nhận xét xinh xắn, đáng yêu – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, con gái Jennifer Phạm diện váy trắng bồng bềnh trông vô cùng đáng yêu. Được biết, Thùy An năm nay đã 6 tuổi. Cô bé nhỏ nhắn năm nào giờ đã cao lớn phổng phao và ngày càng xinh đẹp. Từng nhiều lần dự sự kiện cùng mẹ nên Thùy An khá dạn dĩ và tự tin trước ống kính máy ảnh. Cô bé liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

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Thùy An ngày càng cao lớn phổng phao - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Jennifer, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài của Thùy An: “Hoa hậu tương lai đó em, chúc mừng em và gia đình nhỏ”, “Cháu trông xinh xắn, dễ thương như mẹ luôn nà”, “Đáng yêu quá con gái”, “Dễ thương hơn cả hoa luôn chị nhở”, “Con gái đẹp giống mẹ quá"...

Hiện tại, Hoa hậu Jennifer Phạm đang mang thai em bé thứ 4. Trong khoảng thời gian này, người đẹp dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và đi du lịch cùng gia đình trước khi “vượt cạn”.

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