Lộ bụng nhấp nhô, Hoa hậu Jennifer Phạm khoe tin vui mang thai con thứ 3 với ông xã đại gia

Hậu trường 31/07/2019 16:26

Hoa hậu Jennifer Phạm nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp và fan hâm mộ khi xác nhận sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia.

Ít giờ trước, Hoa hậu Jennifer Phạm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi đăng ảnh khoe nhan sắc rạng ngời trên Facebook. Điều khiến công chúng chú ý nhất là vóc dáng hơi mũm mĩm cùng vòng 2 nhấp nhô của Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006. Không để mọi người phải suy đoán, cô đăng kèm dòng chú thích ngầm báo tin vui đang mang bầu: "Vỗ béo thành công, không chỉ thành con heo mà còn chuẩn bị sản xuất thêm heo con luôn rồi".

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Hoa hậu Jennifer Phạm đang mang thai con thứ 4 - Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với truyền thông, mỹ nhân sinh năm 1985 cho biết hiện đang mang bầu được 3 tháng, sức khỏe ổn định. Cô và ông xã đã lên kế hoạch có con chứ không phải bị vỡ kế hoạch. Hiện đã qua giai đoạn nhạy cảm, Hoa hậu Jennifer Phạm muốn công khai tin vui với mọi người.

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của cô nhận về số lượt like và bình luận khủng. Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 nhận về nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

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Cuộc sống viên mãn của nàng hậu bên chồng và các con - Ảnh: FBNV
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Cô được ông xã yêu thương, ủng hộ hết mình để phát triển sự nghiệp - Ảnh: FBNV

Sau khi cuộc hôn nhân đầu với Quang Dũng đổ vỡ, Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012. Sau 7 năm "về chung nhà", cuộc sống của cặp đôi ngày càng hạnh phúc viên mãn. Trước đó, Jennifer Phạm và Quang Dũng có một cậu con trai tên Bảo Nam hiện đang sống cùng mẹ tại Việt Nam. Chồng sau của Jennifer Phạm cũng rất quan tâm và yêu thương con riêng của vợ.

Hoa hậu Jennifer Phạm giờ ra sao sau sự cố ngất xỉu phải đi cấp cứu?

Hoa hậu Jennifer Phạm giờ ra sao sau sự cố ngất xỉu phải đi cấp cứu?

"Hiện sức khỏe của Jenni đã ổn định. Tuy có vết thương trên trán không được đẹp lắm nhưng cũng hi vọng không vì lý do đó mà khán giả bớt yêu thương Jenni" - Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ.

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Từ khóa:   Jennifer Phạm

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