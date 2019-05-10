Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ ngất xỉu khi đang làm MC, đầu đập xuống sân khấu chấn thương, phải nhập viện

Hậu trường 10/05/2019 14:06

Hiện tại, người hâm mộ vô cùng lo lắng và không ngừng để lại bình luận hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Hoa hậu Jennifer Phạm.

Ít giờ trước, trang fanpage của Jennifer Phạm vừa đăng tải dòng thông báo nữ MC đang gặp vấn đề về sức khỏe. Quản lý của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 cho biết, khi đang dẫn chương trình tại Đà Nẵng, cô đột nhiên ngất xỉu ngay trên sân khấu, do va đập nên đầu bị chấn thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Vì lý do sự cố sức khỏe, sáng nay khi đang dẫn chương trình Jennifer Phạm ngất xỉu ngay trên sân khấu. Khi ngã xuống vì va đập vào đầu dẫn đến chấn thương và phải cấp cứu nhập viện".

Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ ngất xỉu khi đang làm MC, đầu đập xuống sân khấu chấn thương, phải nhập viện - Ảnh 1
Jennifer Phạm đột ngột ngất xỉu khi đang dẫn chương trình - Ảnh: Facebook

Sau khi vào bệnh viện và được các bác sĩ điều trị, sức khỏe của Jennifer Phạm đã ổn định. Tuy nhiên, thời gian sắp tới, cô vẫn tạm ngưng công việc để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.

Đại diện của chân dài này cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả và đơn vị tổ chức chương trình: "Với vai trò là quản lý của Jennifer, chúng tôi xin chân thành gửi đến đơn vị tổ chức sự kiện và khán giả tại Đà Nẵng lời xin lỗi vì đã không hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình, làm ảnh hưởng đến chương trình... Mong nhận được sự cảm thông của mọi người".

Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ ngất xỉu khi đang làm MC, đầu đập xuống sân khấu chấn thương, phải nhập viện - Ảnh 2
Sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Jennifer Phạm ngày càng trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi ngoài 30 - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, rất đông người hâm mộ để lại bình luận động viên Jennifer Phạm, khuyên cô giữ gìn sức khỏe để lo cho gia đình.

Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ ngất xỉu khi đang làm MC, đầu đập xuống sân khấu chấn thương, phải nhập viện - Ảnh 3

Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ ngất xỉu khi đang làm MC, đầu đập xuống sân khấu chấn thương, phải nhập viện - Ảnh 4
Cộng đồng mạng chúc Hoa hậu sinh năm 1985 mau khỏe lại - Ảnh: Facebook

"Em à! Các con em cần em hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Mau khỏe nhé"; "Chắc chị làm việc quá sức nên ngất xỉu chị an tâm dưỡng sức chị nhé"; "Mong rằng em sẽ bình an và mọi chuyện đều sẽ ổn"... vô số những bình luận quan tâm đến sức khỏe của Jennifer Phạm.

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