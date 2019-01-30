Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ

Sau nhiều năm ly hôn, mới đây Quang Dũng và Jennifer Phạm bất ngờ chạm mặt nhau tại một sự kiện của giới giải trí. Tuy nhiên, phản ứng của cả hai khiến bất cứ ai có mặt cũng phải bất ngờ.

Trái ngược với một số cặp vợ chồng đã tan vỡ khác, Jennifer Phạm và chồng cũ Quang Dũng không hề giữ khoảng cách khi gặp lại. Họ thoải mái trò chuyện, cười đùa và còn chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Giọng ca Vì đó là em còn ôm eo vợ cũ khá thân mật. Có thể nói, mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp dù đã không còn chung đường.