Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ

Hậu trường 30/01/2019 20:29

Jennifer Phạm không hề né tránh khi tình cờ gặp chồng cũ Quang Dũng ở sự kiện, cô còn chủ động chào hỏi và chụp ảnh chung.

Sau nhiều năm ly hôn, mới đây Quang Dũng và Jennifer Phạm bất ngờ chạm mặt nhau tại một sự kiện của giới giải trí. Tuy nhiên, phản ứng của cả hai khiến bất cứ ai có mặt cũng phải bất ngờ.

Trái ngược với một số cặp vợ chồng đã tan vỡ khác, Jennifer Phạm và chồng cũ Quang Dũng không hề giữ khoảng cách khi gặp lại. Họ thoải mái trò chuyện, cười đùa và còn chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Giọng ca Vì đó là em còn ôm eo vợ cũ khá thân mật. Có thể nói, mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp dù đã không còn chung đường.

Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ - Ảnh 1
Jennifer Phạm thoải mái trò chuyện với chồng cũ Quang Dũng sau nhiều năm ly hôn - Ảnh: Internet
Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ - Ảnh 2
Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ - Ảnh 3
Đôi vợ chồng còn vô tư chụp ảnh chung rất vui vẻ - Ảnh: Internet
Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ - Ảnh 4
Sau khi chia tay, Quang Dũng và Jennifer Phạm giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai - Ảnh: Internet
Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ - Ảnh 5
Dù đã ba lần sinh con nhưng Jennifer Phạm vẫn sở hữu nhan sắc đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet

Jennifer Phạm và Quang Dũng từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí. Họ kết hôn vào năm 2007 và tan vỡ chỉ sau hai năm gắn bó. Dù đã có một con trai tên Bảo Nam nhưng họ vẫn quyết định dừng lại vì không cùng chung quan điểm sống.

Hiện tại, Jennifer Phạm đã kết hôn lần nữa và sinh thêm hai con đủ nếp đủ tẻ. Trong khi đó Quang Dũng vẫn lẻ bóng một mình. Nhiều năm sau khi ly hôn, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai. Giữa năm 2018, Jennifer Phạm cũng đã đón bé Bảo Nam về nước đoàn tụ cùng vợ chồng mình. 

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Từ khóa:   Jennifer Phạm - Quang Dũng cuộc sống sao Việt

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