Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ

Hậu trường 16/02/2019 09:44

Doanh nhân Đức Hải cùng bà xã Jennifer Phạm đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Bảo Nam ở một nhà hàng sang trọng.

Tối 15/2, vợ chồng Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang chảnh cho bé Bảo Nam - con riêng của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Tại buổi tiệc, ông xã Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 liên tục thể hiện tình cảm với vợ và ba con khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu tiên bé Bảo Nam được đón sinh nhật bên cha dượng và mẹ ruột. Được biết, cậu bé cũng rất yêu mến doanh nhân Nguyễn Đức Hải dù thời gian sống chung chưa lâu. Ngoài ra, bé Bảo Nam cũng rất tinh tế và thương yêu hai em cùng mẹ khác cha.

Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 1
Vợ chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Bảo Nam - Ảnh: Internet
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 2
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 3
Doanh nhân Đức Hải và Jennifer Phạm đã có hai con chung đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: Internet
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 4
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 5
Bé Bảo Nam về Việt Nam sống cùng vợ chồng Jennifer Phạm gần một năm qua - Ảnh: Internet
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 6
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 7
Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ - Ảnh 8
Ông xã Jennifer Phạm thương yêu con trai riêng của vợ như con đẻ - Ảnh: Internet

Sau một lần tan vỡ, Hoa hậu Jennifer Phạm tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời là doanh nhân Đức Hải. Cặp đôi đã sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ và thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc trên trang cá nhân.

Thời gian trước, con trai riêng của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng sống ở nước ngoài cùng bà ngoại. Cách đây gần một năm, cậu bé đã được đưa về Việt Nam sống với mẹ ruột và cha dượng. Tuy không phải con đẻ nhưng ông xã Jennifer Phạm rất yêu thương bé Bảo Nam. Những lúc vợ bận làm nghệ thuật, doanh nhân Đức Hải đảm nhận công việc chăm sóc ba con và đưa đón đến trường. Nhìn vào gương mặt ánh ngời hạnh phúc của Jennifer Phạm nhiều năm qua, ai cũng mừng thay cho người đẹp.

Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ

Chạm mặt chồng cũ Quang Dũng tại sự kiện, Jennifer Phạm phản ứng bất ngờ

Jennifer Phạm không hề né tránh khi tình cờ gặp chồng cũ Quang Dũng ở sự kiện, cô còn chủ động chào hỏi và chụp ảnh chung.

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Từ khóa:   Jennifer Phạm - Đức Hải

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