Chồng Jennifer Phạm tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai riêng của vợ

Tối 15/2, vợ chồng Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang chảnh cho bé Bảo Nam - con riêng của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Tại buổi tiệc, ông xã Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 liên tục thể hiện tình cảm với vợ và ba con khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu tiên bé Bảo Nam được đón sinh nhật bên cha dượng và mẹ ruột. Được biết, cậu bé cũng rất yêu mến doanh nhân Nguyễn Đức Hải dù thời gian sống chung chưa lâu. Ngoài ra, bé Bảo Nam cũng rất tinh tế và thương yêu hai em cùng mẹ khác cha.