Bụng nhô cao ở tháng thứ 6, Jennifer Phạm vẫn xinh đẹp hết nấc

Bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ, vóc dáng của Hoa hậu Jennifer Phạm đã có sự thay đổi rõ rệt. Dù vậy, cô vẫn được ngợi khen hết lời.
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Cách đây ít tháng, thông tin Hoa hậu Jennifer Phạm mang thai con thứ 4 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 cho biết việc mang thai lần này nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô.
Mới đây, nàng hậu vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của mình khi bước vào giữa thai kỳ. Mang thai ở tháng thứ 6, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp.
Có thể thấy, ngoại trừ vòng 2 nhô cao thì cô không có dấu hiệu tăng cân nhiều. Việc được ông xã quan tâm, chăm sóc tận tình đã giúp Jennifer Phạm giữ được tâm trạng thoải mái, nhan sắc cũng "lên hương" dù mang bầu lần 4 ở tuổi 34. Theo chia sẻ, hiện sức khỏe của mẹ và bé đều rất tốt. Nàng hậu dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đợi ngày "vượt cạn".
Hoa hậu Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, cặp đôi thông báo ly hôn, nàng hậu giành quyền nuôi con trai Bảo Nam. Sau biến cố hôn nhân, cô nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Đức Hải.