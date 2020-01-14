Hoa hậu Jennifer Phạm hạ sinh con thứ 4, được mẹ chồng đích thân chăm sóc

Hậu trường 14/01/2020 11:12

Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã doanh nhân đón con gái cưng ra đời vào chiều 13/1. Trước đó, mẹ chồng nàng hậu đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chăm con dâu.

Theo đó, Hoa hậu Jennifer Phạm đã hạ sinh con gái nặng 3k3 vào chiều 13/1. Sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định và sẽ sớm được về nhà nghỉ dưỡng. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu vẫn chưa tiết lộ về diện mạo và tên của "tiểu công chúa". Em bé vừa ra đời là con thứ 4 của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 và là "trái ngọt" thứ 3 giữa cô và chồng thứ hai - doanh nhân Đức Hải.

Trước đó, mẹ chồng của chân dài này đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc con dâu và đợi ngày đón cháu nội chào đời.

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Hoa hậu Jennifer Phạm vừa hạ sinh con gái khỏe mạnh - Ảnh: FB
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Nàng hậu rất được lòng gia đình bên chồng, mẹ chồng yêu thương như con ruột - Ảnh: Internet

Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1985 từng chia sẻ, vì thích đông vui nên cô và ông xã Đức Hải đã lên kế hoạch sinh thêm em bé.

Khi bước vào những tháng giữa thai kỳ, Jennifer Phạm đã tạm ngưng toàn bộ công việc, ở nhà nghỉ ngơi theo lời khuyên của chồng. Suốt thời gian bầu bí, nàng hậu giữ được sức khỏe tốt, tâm trạng thoải mái vui vẻ. Được doanh nhân Đức Hải yêu chiều, chăm sóc chu đáo nên dù mang thai ở tuổi 35, nàng hậu vẫn được ngợi khen hết lời bởi sắc vóc tươi trẻ, rạng ngời.

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Cuộc sống viên mãn của Jennifer Phạm bên chồng đại gia - Ảnh: FB

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Dù bận rộn, doanh nhân Đức Hải vẫn dành thời gian đưa vợ con đi chơi - Ảnh: FB
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Trước khi đến với chồng doanh nhân, nàng hậu từng đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng và có con trai riêng - Ảnh: Internet

Hiện Hoa hậu Jennifer Phạm nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tất cả đều mong sớm được chiêm ngưỡng dung nhan con gái cưng của nàng hậu.

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Hoa hậu Jennifer Phạm gửi lời ngọt ngào đến doanh nhân Đức Hải. Cô hạnh phúc vì trong suốt quá trình thai nghén luôn được ông xã quan tâm, chăm sóc chu đáo.

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