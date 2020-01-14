Hoa hậu Jennifer Phạm hạ sinh con thứ 4, được mẹ chồng đích thân chăm sóc

Theo đó, Hoa hậu Jennifer Phạm đã hạ sinh con gái nặng 3k3 vào chiều 13/1. Sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định và sẽ sớm được về nhà nghỉ dưỡng. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu vẫn chưa tiết lộ về diện mạo và tên của "tiểu công chúa". Em bé vừa ra đời là con thứ 4 của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 và là "trái ngọt" thứ 3 giữa cô và chồng thứ hai - doanh nhân Đức Hải.

Trước đó, mẹ chồng của chân dài này đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc con dâu và đợi ngày đón cháu nội chào đời.