Mang thai con thứ 4 sắp đến ngày 'vỡ chum', Hoa hậu Jennifer Phạm viết lời ngôn tình cho chồng

Hoa hậu Jennifer Phạm gửi lời ngọt ngào đến doanh nhân Đức Hải. Cô hạnh phúc vì trong suốt quá trình thai nghén luôn được ông xã quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Hiện Hoa hậu Jennifer Phạm đang mang thai ở tháng cuối. Cô đã tạm ngưng tất cả các hoạt động để nghỉ ngơi, dưỡng thai theo lời khuyên của chồng doanh nhân.

Tạm dừng công việc từ sớm, Jennifer Phạm dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, chồng con. Dù tăng cân nhiều và vòng 2 khá lớn nhưng nàng hậu sinh năm 1985 vẫn sở hữu thần thái rạng ngời, tươi trẻ. Có lẽ chính sự quan tâm, chăm sóc tận tình của ông xã đã giúp mỹ nhân 8x giữ được sức khỏe tốt và tâm trạng thoải mái. Cô được chồng đưa đi chơi, tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Bà bầu Jennifer Phạm có mùa lễ Giáng sinh ấm áp bên chồng con - Ảnh: FB

Dù bận rộn, doanh nhân Đức Hải vẫn sắp xếp đưa vợ đi chơi trước khi sinh - Ảnh: FB

Trước tình yêu lớn của chồng, mới đây Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 đã viết lời yêu thương gửi đến ông xã: "Sẽ luôn nắm chặt tay anh để bàn tay ấy dắt em đi khắp những ngang dọc, dài rộng của cuộc đời; đi qua cả những gập ghềnh, khốn khó, chênh vênh của lòng người".

Jennifer Phạm khoe khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng kèm lời nhắn yêu thương - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ mang thai là được chồng quan tâm, yêu thương và Hoa hậu Jennifer Phạm may mắn có được điều ấy. Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ liên tục gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.

Nàng hậu khoe vẻ đẹp tròn đầy khi sắp sinh - Ảnh: FB

Trước đó, cô nàng tung bộ ảnh bầu kỷ niệm lần mang thai thứ 4. Ở tuổi 34 và đang ở cuối thai kỳ, vẻ đẹp của Jennifer Phạm vẫn khiến mọi người trầm trồ.

Jennifer Phạm khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi mang thai con thứ 4 Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em trầm trồ ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời dù đã bước vào những tháng cuối thai kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-thai-con-thu-4-sap-den-ngay-vo-chum-hoa-hau-jennifer-pham-viet-loi-ngon-tinh-cho-chong-347429.html