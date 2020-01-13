Công khai ảnh thời bí mật sinh con ở Mỹ, Vy Oanh khiến fan thốt lên: 'Biến hình xuất sắc'

Hậu trường 13/01/2020 16:32

Sau nhiều năm giấu kín, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải loạt ảnh tăng cân, da đen sạm lúc mang thai.

Ở tuổi 35 và trải qua 2 lần sinh nở, ca sĩ Vy Oanh vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều chị em trầm trồ. Để có được diện mạo như hiện tại, giọng ca "Đồng xanh" phải trải qua quá trình tập luyện cực khổ sau khi vượt cạn.

Mới đây, Vy Oanh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh hồi mang thai và sinh con tại Mỹ. Cũng như nhiều chị em khác, nữ ca sĩ không tránh khỏi việc tăng cân, da sạm nám khi thai nghén. So sánh với hiện tại, nhiều người vô cùng bất ngờ bởi quá trình "lột xác thần kỳ" của bà mẹ 2 con.

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Vy Oanh chia sẻ lại ảnh nhiều năm trước khi sinh con tại Mỹ - Ảnh: FB

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Có thể thấy, cô tăng cân khá nhiều trong suốt quá trình mang thai và sau sinh - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ tâm sự: "Quen với việc đi đến đâu cũng được chào đón, ngày chưa nổi tiếng thì vì trông cũng xinh tươi, ngày nổi tiếng rồi thì được thương yêu nhiều không nói. Ấy thế mà đến khi bầu bí trông như trái bóng lăn, da thì sạm nám, dầu, cổ mấy ngấn, em được đón tiếp khác hẳn.

Ngày nọ vào bệnh viện USA, bầu thăm khám đi với 1 em xinh tươi eo ọt 3 vòng kiểu kiểu ngày mình chưa bầu. Cũng vào một cổng mà một bên được ngoái nhìn trầm trồ, mời mọc, take care cẩn thận, một bên kiểu mời cho xong việc. Tôi tủi ra mặt (mặc dù không ai để ý) bụng dạ nghĩ “đợi chị mày sinh xong đi!”. Nói là vậy nhưng quá trình lấy lại dung nhan không dễ dàng chút nào, làm được cũng phải là một quá trình, kiên trì, bền bỉ, chăm chỉ”.

Vy Oanh từng chia sẻ, dù ăn rất ít tinh bột và đồ ngọt nhưng 2 lần mang thai cô đều tăng đến hơn 20kg. Nhìn vào loạt ảnh này, nhiều người không còn nhận ra nữ ca sĩ vì thay đổi quá nhiều.

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Nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh của nữ ca sĩ ở tuổi 35 - Ảnh: FB 
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Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của Vy Oanh - Ảnh: FB

Khi nhìn vào vóc dáng hiện tại của nữ ca sĩ, cư dân mạng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa. Nhiều người còn thốt lên: "Vy Oanh biến hình quá xuất sắc”, "Nhìn em không nghĩ em bầu xấu được đến vậy"; "Giờ là xinh ngất ngây ý"...

Số hưởng như Vy Oanh, được ông xã đại gia và bố chồng chăm 'từng li từng tí' lúc ốm đau

Số hưởng như Vy Oanh, được ông xã đại gia và bố chồng chăm 'từng li từng tí' lúc ốm đau

Ca sĩ Vy Oanh xúc động khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của bố chồng và chồng doanh nhân. Cô khoe món chè hạt sen bố chồng tự tay nấu bồi bổ cho con dâu.

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