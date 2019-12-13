Số hưởng như Vy Oanh, được ông xã đại gia và bố chồng chăm 'từng li từng tí' lúc ốm đau

Ca sĩ Vy Oanh xúc động khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của bố chồng và chồng doanh nhân. Cô khoe món chè hạt sen bố chồng tự tay nấu bồi bổ cho con dâu.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh khiến nhiều chị em phát hờn khi đăng tải bài viết khoe chồng và bố chồng. Suốt nhiều ngày qua, nữ ca sĩ bị bệnh phải nằm một chỗ và nhận được sự chăm sóc đặc biệt của người thân.

Dù bệnh nằm một chỗ nhiều ngày, Vy Oanh vẫn hạnh phúc vì được mọi người quan tâm, chăm sóc - Ảnh: FB

Thậm chí, bố chồng của giọng ca "Đồng xanh" còn tự tay nấu chè và mang đến cho con dâu. Cảm kích điều này, Vy Oanh dành cho ông nhiều lời "có cánh".

Cô viết: "Chè hạt sen bố yêu tự nấu cho em ăn đó, nấu xong còn mang qua tận nơi cho em, ngày nào cũng điện hỏi thăm, bảo sao không thương bố cho được. Thương lắm! Ăn vô muốn khoẻ luôn dù 2 cánh mũi vẫn chưa thở được. Bố chồng em không chê được chỗ nào".

Nữ ca sĩ được bố chồng yêu thương như con gái ruột - Ảnh: FB

Ca sĩ Vy Oanh khoe được chồng doanh nhân Lê Thiện chăm sóc chu đáo, lo từng bữa ăn giấc ngủ: "Còn ấy của em chăm người bệnh mà như chăm huấn luyện viên đi thi đấu, ăn gì hết không biết. Đúng là ai mà báo bận thì chỉ là vì chưa đủ yêu thương ha, chứ xã em bận lắm mà vẫn tự tay chăm vợ vậy đó, muốn nở mũi ghê, thôi nở được lúc nào ta cứ nở hỉ. Những lúc này mới thấm nghĩa vợ chồng buồn vui gian khổ có nhau, ráng ăn cho hết tô cháo vậy. 2 bạn nhỏ thì cứ líu ríu bên tai thăm hỏi xoa bóp cả ngày. Biết thế ta bệnh lâu rồi chứ từ hồi rước về tới giờ mới ốm 1 trận linh đình vậy đó".

Dù bận rộn, chồng doanh nhân vẫn dành thời gian chăm sóc Vy Oanh từng chút - Ảnh: FB

Dưới bài viết, MC Ốc Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Thanh Vân Hugo... gửi lời hỏi thăm và chúc cô nhanh hết bệnh. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng Vy Oanh vì lấy được người chồng tốt, gia đình bên chồng tâm lý.

Vy Oanh nói về cái chết do căn bệnh trầm cảm đáng sợ: 'Đời chỉ sống một lần, xin đừng lãng phí' Không chỉ đích danh Sulli, song Vy Oanh không khỏi buồn lòng khi thời gian gần đây đọc được quá nhiều thông tin về sự chịu đựng của người phụ nữ dẫn đến bế tắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-huong-nhu-vy-oanh-duoc-ong-xa-dai-gia-va-bo-chong-cham-tung-li-tung-ti-luc-om-dau-346369.html